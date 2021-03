Sur PayPal, vous pouvez payer avec Bitcoin et d’autres crypto-monnaies

A partir d’aujourd’hui, le monde des crypto-monnaies a en effet un allié important: il est Pay Pal, qui à partir d’aujourd’hui permet à ses utilisateurs aux États-Unis de payer les produits et services en ligne et hors ligne en utilisant Bitcoin et autres monnaies électroniques. L’annonce est arrivée dans ces heures de la société: la nouvelle fonctionnalité s’appelle Checkout with Crypto (simplement Payer avec crypto-monnaie) et fait suite à une promesse qui en ce sens avait déjà été formulée il y a quelque temps.

La décision ne changera pas à elle seule le sort d’un secteur – celui des crypto-monnaies – de plus en plus à l’honneur, mais elle a certainement son poids. À ce jour, en fait, les paiements en Bitcoin, Ethereum et dans d’autres devises sont fortement conditionnés par le fait que les vendeurs et les fournisseurs de services s’ils ont accepté ou non les transactions fait avec ces réserves. C’est aussi pourquoi la décision d’accepter les paiements en Bitcoin prise par le constructeur de voitures électriques Tesla a fait la une des journaux: pour le moment, en effet, ceux qui veulent payer en crypto-monnaies sans le soutien des entreprises doivent vendre une partie de leurs réserves pour obtenir contrepartie en dollars ou en euros, puis utilisez ces derniers pour acheter les biens ou services souhaités.

Comment fonctionnent les paiements Bitcoin sur PayPal

Dès l’annonce de ces horaires, même PayPal commencera à agir comme intermédiaire entre ceux qui ont des crypto-monnaies disponibles et le reste du monde. La fonction Commander avec Crypto il apparaîtra sur l’application PayPal et sur le site Web comme méthode de paiement alternative aux cartes déjà associées au compte des utilisateurs. Si vous décidez de payer le bien ou le service à acheter en crypto-monnaie, la conversion dans la devise demandée – si nécessaire – sera effectuée automatiquement par PayPal. Le service vendra une partie de la crypto-monnaie disponible à l’utilisateur pour obtenir exactement le montant nécessaire au paiement, et retournera ce dernier à celui qui est dû. sans nécessiter de commissions.

