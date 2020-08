Sur Netflix vient le bouton pour voir un film ou une série télévisée au hasard

L’un des problèmes les plus courants que les utilisateurs de Netflix rapport est la difficulté de trouver le bon film, série télévisée ou documentaire à voir au milieu d’un catalogue sans fin. Les algorithmes de la plate-forme font de leur mieux pour recommander le contenu potentiellement le plus intéressant pour chacun, mais le fait de choisir oblige beaucoup à passer des minutes interminables devant le catalogue à l’écran. Mais les choses pourraient bientôt changer: Netflix teste en fait un nouveau bouton dans l’interface de son application, en appuyant sur ce qui vient immédiatement a commencé un contenu aléatoire, sans passer par la bande-annonce ou la description. La nouvelle provient de nombreux reportages en ligne et a été confirmée par Netflix, qui l’a définie pour le moment comme une expérience.

La nouveauté pour le moment est la prérogative exclusive de variantes de l’application dédiées aux téléviseurs intelligents et aux décodeurs: ici en fait, l’opération d’analyse de catalogue peut être particulièrement frustrante également en raison de l’utilisation de la télécommande au lieu de l’écran tactile. Le bouton est situé dans la barre latérale gauche – le même qui vous permet de filtrer le contenu par type entre les séries télévisées et les films – mais également sous le nom d’utilisateur lors de l’accès au service. Si elle n’est pas affichée cependant, tout est normal: puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité en phase de test, la nouveauté en concerne une pour l’instant petit cercle d’utilisateurs.

Le fonctionnement du bouton dans tous les cas est assez clair: appuyez dessus projette le spectateur directement sur le générique d’ouverture contenu choisi indépendamment par Netflix, même si en réalité le service ne fait pas une sélection complètement aléatoire. En fait, les algorithmes derrière le bouton choisissent le film, la série télévisée ou le documentaire à regarder en tenant compte des préférences précédemment exprimées par l’utilisateur devant l’application, afin que le résultat ne soit jamais complètement décevant. L’avènement des services de streaming de vidéo à la demande a mis un catalogue de contenu sans précédent à la portée de millions de personnes pour la première fois.

En éliminant le processus de choix de l’expérience du spectateur, Netflix espère, entre autres, inciter doucement les utilisateurs à visionner du contenu qui dans des conditions normales, ils auraient probablement jeté par indécision. Reste à savoir quand le groupe décidera de rendre la nouveauté accessible au grand public: les résultats du test actuel joueront un rôle fondamental à cet égard, et pourraient accélérer voire bloquer complètement les projets à cet égard.