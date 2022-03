Sur Netflix Mexico « Betty, la fea », ne va pas plus loin : c’est la nouvelle série la plus regardée

Netflix

Après plusieurs semaines en tête du top 10 des plus joués sur Netflix, Betty la moche a été laissé pour compte et le Mexique a une nouvelle série préférée. La rencontrer.

Comme tous les mardis Netflix vient de publier les statistiques des plus joués de la semaine dernière. A cette occasion les chiffres exposés par la plateforme correspondent aux dates qui vont du 21 au 27 mars inclus. Et, bien sûr, dans chaque pays la nouvelle liste des plus vues de ces derniers jours était complètement surprenante, mais surtout la plus grosse surprise a été donnée par Mexique.

Eh bien, pour la première fois Après 39 semaines, une série est sortie qui a dépassé Betty la moche. Cette telenovela, mettant en vedette Ana María Orozco entre 1999 et 2001, est revenue à Netflix redevenir un succès. De plus, les chiffres ne mentent pas et ce n’est pas seulement qu’il mène le top 10 des Mexiquesinon quoi dans le monde, il compte 11 160 000 heures de visionnage et se classe toujours au huitième rang mondial.

Cependant, maintenant tout a changé et la première de la deuxième saison d’une fiction bien connue du géant du streaming a de nouveau fait sensation. Il s’agit de Bridgertonqui a lancé ses nouveaux épisodes le 25 mars et est déjà en tête du Top 10 mexicain et mondial. Elle ne fait partie du classement que depuis une semaine, mais sans doute est-elle déjà en passe de retrouver sa place de série la plus regardée de l’histoire de la plateforme.

De quoi parle la deuxième saison ? Eh bien, encore une fois basée sur les livres de Julia Quinn, Shonda Rhimes s’est maintenant concentrée sur l’histoire d’Anthony, qui est joué par Jonathan Bailey dès le premier volet. A cette occasion, le vicomte et fils aîné de la famille décida de chercher une épouse selon sa lignée pour avoir un héritier qui pourrait reprendre son titre.

Sans aucun doute, une histoire qui a une fois de plus provoqué l’émoi dans le monde entier. Après la fureur du premier volet, les huit nouveaux chapitres ont suscité le même bonheur chez les fans. C’est que, les intrigues amoureuses entre les protagonistes de ces romans de Quinn ont été dignes d’admiration car elles échappent au cliché dans le genre romantique.

