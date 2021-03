Sur My Block Saison 4: Rassemblez vos gnomes et préparez-vous au combat. Date de sortie, distribution et nouvelles sur la dernière saison

Avec: Sierra Capri, Diego Tinoco, Brett Gray, Jessica Marie Garcia, Peggy Low, Julio Macias.

Genre: Drame pour adolescents Comédie dramatique

Réseau: Netflix

Sur mon bloc, une bande dessinée dramatique pour adolescents de Netflix suit un groupe d’adolescents vivants vivant dans un quartier à faible revenu de Los Angeles. La série les suit alors qu’ils commencent leur nouvelle vie d’élèves du secondaire et décrit avec humour leurs luttes.

Sur mon bloc est sans aucun doute l’une des séries les plus réussies de Netflix. Depuis la première du drame pour adolescents sur Netflix en 2018, les fans ont été séduits par Monse, Cesar, Ruben, Jamal et Jasmine. Il est difficile de ne pas être amusé et ému par l’équipe alors qu’ils se retrouvent pris dans un drame après un drame, de leur relation réconfortante à leurs bouffonneries amusantes.

Quand la quatrième saison de On My Block sera-t-elle disponible sur Netflix?

Le spectacle a été renouvelé pour une quatrième saison, selon l’annonce officielle. L’annonce sur Twitter du 29 janvier 2021 avait une signification secondaire. La saison 4 sera la dernière saison de On My Block.

Netflix a également annoncé que la saison 4 de On My Block se composerait de dix épisodes. Netflix, en revanche, n’a pas spécifié de date de sortie spécifique.

Saison 4 de On My Block: à quoi s’attendre:

Les acteurs et l’équipe n’ont pas encore taquiné quelque chose de spécifique sur ce à quoi nous pouvons nous attendre dans On My Block saison 4, mais compte tenu de la dramatique de la série à chaque saison, il est possible que l’équipe se retrouve au milieu d’un tout nouveau dilemme, et nous devrons attendre de voir comment ce saut de temps de deux ans se déroule.

À partir de maintenant, Monse a formé une nouvelle fête d’amitié de base, Brett a rejoint l’équipe de football, Jasmine et Ruby sont toujours en couple, mais Ruby semble être séparé de Brett et Cesar dirige littéralement les Santos. La saison 4 devrait, espérons-le, les remettre tous ensemble.

Sierra Capri, qui joue Monse dans le film, a expliqué la fin à Entertainment Tonight «Je crois que c’est l’une des fins les plus réalistes que nous ayons vues… Les gens changent et grandissent, et ils se séparent souvent. Vous n’êtes pas la même personne que vous étiez il y a deux ans.

La dernière saison de On My Block sera très probablement une série culminante qui révélera comment les étudiants se retrouvent. Il ramassera les détails de la saison 3 et les liera pour avoir une conclusion satisfaisante.

Avec un saut de deux ans à la fin de la série, nous avons vu tous nos personnages préférés grandir et vivre leur vie plus ancienne, la finale nous a fait trébucher une fois de plus.

