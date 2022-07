Sur les traces de Tony Hawk : Session : la date de sortie de Skate Sim révélée

Dans le cadre de Nacon Connect, le studio de création a dévoilé un nouveau trailer de gameplay pour Session : Skate Sim. La sortie aura lieu le 22 septembre sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5.

De plus, sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez voir la première version du projet.

À en juger par la vidéo, les développeurs s’efforcent d’occuper un créneau devenu libre après qu’Activision Blizzard a abandonné les développeurs du remake de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, qui est suggéré par l’accompagnement musical.

Dans le même temps, Session offre un gameplay plus réaliste en contrôlant les jambes du personnage à l’aide de manettes de jeu.

Dans un article précédent, Activision a abandonné son projet de refaire Tony Hawk’s Pro Skater 3 et Tony Hawk’s Pro Skater 4 dans le cadre du projet Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, malgré l’accueil chaleureux de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 par les joueurs et journalistes. Tony Hawk lui-même en a parlé dans une interview avec des fans.

Selon le skateur vedette, les parties ont initialement convenu de se charger du développement de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 après la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 et ont même lancé le processus.

Pourtant, tout a été détruit par la transition du studio Vicarious Visions sous l’aile de Blizzard Entertainment.

L’équipe a été renommée Blizzard Albany dans la nouvelle division et envoyée pour s’occuper des projets Blizzard, tandis que Tony Hawk’s Pro Skater est une série de branches d’Activision.

Activision a essayé de trouver de nouveaux partenaires, mais en vain, dit Hawke.

«La vérité est que la société a essayé de trouver un studio pour donner au Pro Skater 3 + 4 de Tony Hawk pour examiner les offres, mais elles semblaient toutes douteuses.

Il n’y avait aucun sentiment que les nouveaux développeurs seraient en mesure de continuer ce que les anciens avaient commencé de manière adéquate.

Activision n’a pas aimé tout ce qu’ils ont vu, et c’était la fin.