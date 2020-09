Sur les traces de Kohde-Kilsch: Siegemund célèbre la surprise à l’US Open

Laura Siegemund a déjà remporté un titre du Grand Chelem en mixte, maintenant elle peut également triompher en double. Il n’y a pas eu de finaliste allemande en double féminin à l’US Open depuis longtemps. La légendaire Claudia Kohde-Kilsch a récemment réussi à le faire.

Laura Siegemund a été la première joueuse de tennis allemande depuis 1985 à atteindre la double finale féminine à l’US Open et a donc provoqué une grande surprise. La joueuse de 32 ans de la Fed Cup a remporté les demi-finales à New York avec sa partenaire de double russe Vera Swonarewa 5: 7, 6: 3, 7: 5 contre la paire russe Anna Blinkowa et Veronika Kudermetowa. La dernière finaliste allemande à ce jour était Claudia Kohde-Kilsch, qui a remporté le titre il y a 35 ans avec la Tchèque Helena Sukova.

« Je pense que c’était un très bon match, qui valait vraiment une demi-finale », a déclaré Siegemund. Le Souabe avait déjà triomphé en mixte à New York en 2016 aux côtés du Croate Mate Pavic. Cette expérience a aidé, a déclaré le Metzinger. « Nous avons essayé de ne pas le considérer comme une demi-finale, nous avons essayé de nous concentrer sur nos adversaires et notre tactique. C’était crucial. Je pense que nous avions un bon plan. »

En finale, vendredi, Siegemund et Swonarewa affronteront Asia Muhammad et Taylor Townsend des États-Unis ou le duo américano-chinois Nicole Melichar et Xu Yifan, qui ont trois têtes de série. Siegemund et Swonarewa ne sont pas définis. Le Russe de 36 ans a participé à deux reprises à une finale du Grand Chelem en simple en 2010. En double, elle a remporté l’Open d’Australie en 2012 et l’US Open en 2006.

Les têtes de série numéro un du double féminin Kristina Mladenovic et Timea Babos ont été exclues de l’US Open en raison du contact de Mladenovic avec le professionnel de tennis Benoît Paire, infecté par le virus corona pendant le tournoi. En simple du premier Grand Chelem après la rupture du coronavirus, Siegemund a été éliminé au premier tour.