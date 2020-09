Sur le réseau unique, il y a un accord entre Tim et Cassa Depositi e Prestiti, mais la concurrence est menacée

Là réseau fibre unique c’est un pas de plus vers la réalisation en Italie. C’est le résultat de l’accord intervenu hier entre Tim et Cassa Depositi e Prestiti, sur la base duquel un chemin sera engagé qui, sauf obstacles, conduira à naissance d’AccessCo – une nouvelle société chargée de gérer l’ensemble de l’infrastructure de connexion Internet du pays. La communication est venue directement de Tim, qui sera l’actionnaire majoritaire de l’entreprise, mais la signature de l’accord était dans l’air depuis des semaines et la création du réseau unique est un enjeu qui divise politiciens et techniciens depuis des années.

L’accord prévoit que le réseau fixe de Tim et celui du concurrent Open Fiber convergent en une seule infrastructure et que la nouvelle société peut procéder aux opérations de câblage du pays rapidement et sans gaspiller d’investissements. Cependant, le processus ne sera ni court, ni linéaire: AccessCo devrait voir le jour au plus tard le premier trimestre 2021 a partir de Open Fiber et FiberCop, une nouvelle société qui s’occupera du réseau secondaire (celui qui atteint physiquement les maisons depuis les armoires de rue) et dans laquelle les intérêts de Tim dans l’infrastructure convergeront à leur tour avec une participation dans le fonds américain Kkr et en minorité également dans Fastweb .

Criticité

La réalisation du réseau de fibre unique avec Tim dans un rôle si important a a attiré la critique de plusieurs quartiers pour deux raisons. La première est que la réalisation d’un monopole similaire pourrait conduire la nouvelle entreprise à limiter les investissements pour manque de concurrence. La seconde concerne spécifiquement Tim, puisque l’opérateur fournit également des services de connectivité Internet directement aux utilisateurs finaux: être l’un des opérateurs du réseau fibre en même temps pourrait donner au groupe un avantage concurrentiel injuste vers d’autres entreprises qui souhaitent offrir le même service mais devraient tout de même l’acheter auprès d’AccessCo.

Selon l’accord, il est prévu que Tim détienne au moins 50,1% d’AccessCo, tout en mettant en œuvre un gestion partagée de la société avec l’actionnaire Cassa Depositi e Prestiti, pour garantir «l’indépendance et l’impartialité». Ce dernier aspect sera fondamental pour que les autres opérateurs du secteur puissent compter sur AccessCo en tant que fournisseur sans que cela ne favorise Tim, mais c’est aussi l’aspect qui pourrait faire exploser toute l’opération: le feu vert de l’antitrust sera fondamental à environ.