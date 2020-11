Sur le point de se lancer aux USA. Rivian promet des modèles spécifiques pour l’Europe

Au moment où la marque électrique nord-américaine commence à attaquer le marché intérieur, le fondateur et PDG de Rivian s’est déjà assuré que le constructeur de véhicules d’aventure ne restera pas aux États-Unis, mais progressera également vers les marchés européens et européens. Chine. Pour lesquels, en effet, des modèles spécifiques ont déjà été pensés.

A l’heure où il lance son premier grand pick-up et SUV sur le marché américain, le constructeur de voitures électriques Rivian définit également des stratégies pour les marchés européen et chinois, dans lequel il compte entrer en 2022.

S’adressant à ., le fondateur et PDG de Rivian a annoncé que l’offensive, en Europe, commencera avec le SUV R1S, bien que «ce qui nous apportera vraiment du volume sur des marchés comme l’Europe et la Chine, ce seront les produits qui suivront» . Tout de suite, car, explique RJ Scaringe, des propositions plus petites et à plus grande échelle seront proposées pour ces marchés.

Rivian R1T

Toujours sur ces futurs véhicules électriques aux dimensions plus contenues, mais qui, néanmoins, partageront plusieurs composants avec les modèles avec lesquels la marque fait ses débuts sur le marché nord-américain, Scaringe affirme qu ‘«ils s’intégreront parfaitement dans ces marchés et, en sur le marché chinois ».

Cependant, afin de réaliser «une économie d’échelle sur ces marchés, au fur et à mesure que nous introduisons de nouveaux produits, il sera important d’avoir une production en dehors des USA», fait valoir le même interlocuteur. Reconnaissant toutefois que «c’est encore loin».

« La vérité est que nous ne penserions pas vraiment à fonder un constructeur automobile, si nous ne pensions pas, maintenant, à des marchés importants comme la Chine ou l’Europe, sur le long terme », déclare le fondateur de la marque de voitures électriques créée en 2009 aux USA.

Cependant, la première usine de Rivian, située à Normal, dans l’Illinois, a déjà commencé la production des deux modèles avec lesquels la société prévoit de commencer la commercialisation au cours de l’année prochaine. Plus précisément, le pick-up R1T, le SUV R1S et un gros véhicule utilitaire, déjà commandés par Amazon. Ce dernier, construit sur la même plateforme que les autres.

Rivian R1S

Cependant, en ce qui concerne les propositions plus modestes, avec lesquelles la marque entend attaquer les marchés européen et chinois, et qui peuvent être croisées au départ, les prévisions sont que, même avec l’augmentation croissante de la demande, les difficultés seront plus grandes. Tout d’abord, parce que l’offre, provenant de plusieurs autres fabricants, sera également plus importante.

