Sur le point d’arriver. L’hydrogène de Toyota Mirai aura trois versions et plus d’autonomie

A l’heure où il s’apprête à lancer la nouvelle génération en Europe, Toyota vient de publier plus d’informations et de photos de son nouveau modèle à hydrogène, la Mirai, dans celles qui sont ses spécifications pour les marchés européens. Proposition qui est aussi un pari fort de la marque japonaise, parmi les véhicules zéro émission, grâce au nouveau design, aux versions et à une plus grande autonomie.

S’annonçant comme une génération qui marque même une coupure radicale avec son prédécesseur, la nouvelle Toyota Mirai se démarque, d’emblée, par le fait qu’elle adopte une nouvelle propulsion arrière modulaire, appelée GA-L, et qui fait cette proposition est plus long, plus large et plus bas que le précédent. Contribuant également à un look extérieur très distinctif.

Grâce aux développements du système de propulsion à l’hydrogène, la nouvelle Mirai a également vu sa puissance passer à 184 ch, tandis que la nouvelle batterie lithium-ion est non seulement plus dense en énergie que la précédente nickel-hydrure métallique, mais aussi plus petite et plus légère. Ce fait n’empêche cependant pas cette Toyota d’accélérer de 0 à 100 km / h en 9 secondes, soit 0,6 seconde plus vite que son prédécesseur, voire d’atteindre une vitesse de pointe de 175 km / h.

LIRE TROP

Avec plus de puissance et d’autonomie. La nouvelle Toyota Mirai dévoilée à l’avance

Plus d’autonomie, plus d’espace

Référence également au fait que Toyota a repensé la disposition des réservoirs d’hydrogène, au total trois, disposés en «T». Ce qui a augmenté la capacité de stockage du véhicule et, par conséquent, l’autonomie, d’environ 30%.

Selon Toyota, les réservoirs Mirai vont désormais accueillir un total de 5,6 kg d’hydrogène, alors que, grâce à leur nouvel agencement, ils contribuent de manière significative à un centre de gravité plus bas pour le véhicule, en plus d’une répartition du poids proche de la perfection – 50:50.

Quant à l’autonomie précitée, le modèle annonce désormais une capacité à parcourir 650 kilomètres avec une seule alimentation, et, une fois tout l’hydrogène épuisé, le remplissage des réservoirs ne devrait pas prendre plus de cinq minutes.

Parlant des nouvelles lignes plus sportives de cette deuxième génération de Mirai, la marque japonaise garantit également que le modèle est non seulement beaucoup plus attrayant pour les yeux, mais offre également plus d’espace et d’habitabilité.

Avec trois niveaux d’équipement

En ce qui concerne la stratégie prévue pour les principaux marchés européens, Toyota indique que l’hydrogène Mirai sera proposé avec trois niveaux d’équipement – Mid, High et High + -, la version d’entrée comptant déjà sur des jantes alliage 19 ″, des phares Bi-LED avec activation automatique, accès sans clé, bouton de démarrage, système d’infodivertissement avec écran de 12,3 ″, panneau d’information de 8 ″, climatisation pour deux personnes avec télécommande et sièges avant chauffants, entre autres gains.

Le niveau d’équipement intermédiaire, Élevé, ajoute à cette liste des revêtements en cuir synthétique, une recharge sans fil pour les smartphones, un moniteur de vue panoramique, une alerte d’angle mort, un avertisseur de trafic arrière, des vitres arrière assombries, un sonar de dégagement intelligent, un volant chauffant et un éclairage intérieur de la cabine réglable selon une palette de huit couleurs.

Enfin, la version haut de gamme High + se distingue par l’affichage de jantes en alliage léger de 90 ″, un toit panoramique en verre, un affichage tête haute, un rétroviseur avec caméra, une sellerie en cuir, une climatisation trois zones, des sièges avant et chauffants. et sièges arrière ventilés, sièges arrière à réglage électronique, système de stationnement avancé et autres solutions.

Une nouvelle division pour promouvoir l’hydrogène

Dans l’intervalle, et pour terminer, Toyota a également décidé de créer un nouveau groupe d’activités Piles à combustible pour l’Europe, chargé non seulement de superviser l’application de la stratégie de l’entreprise dans ce domaine, mais également de placer Toyota à l’avant-garde de ce qui semble être l’intérêt. technologie des piles à combustible à hydrogène.

Basée à Bruxelles, capitale de la Belgique, ville où se trouvent également les décideurs européens, cette nouvelle division du constructeur japonais vise également à rendre cette technologie accessible, tant en termes de mobilité que pour d’autres industries. Parallèlement, il cherchera à attirer de nouveaux partenaires commerciaux dans ce secteur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂