Sur la recharge XC40. Volvo ouvre les mises à jour logicielles par voie aérienne

Suivant une tendance que certains constructeurs ont déjà mise en place, Volvo Cars se prépare également à faire la première mise à jour par voie hertzienne («Over The Air») et sans appel aux ateliers, du logiciel de son XC40 Recharge maquette. Des améliorations dans l’augmentation de la vitesse de chargement et de l’autonomie, sont quelques-uns des avantages promis.

Première proposition 100% électrique du catalogue Volvo, la XC40 Recharge deviendra, ainsi, la première voiture de la marque à être mise à jour via le sans fil, débutant une solution technologique que le constructeur suédois devrait étendre, avec le temps, à d’autres modèles, notamment , électrique.

Selon Volvo, avec l’introduction de la technologie de mise à jour OTA, synonyme de «Over The Air», les véhicules électriques de la marque Göteborg pourront recevoir un ensemble de mises à jour, non seulement dans le système d’infodivertissement, mais également dans le domaine de la propulsion. comme toute une série de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités, de corrections de bogues et d’améliorations de la stabilité.

Le Volvo XC40 Recharge est le premier modèle de la marque à recevoir des mises à jour OTA

Quant au XC40 Recharge, le constructeur promet que, grâce à la mise en place de ce système de mise à jour, il continuera d’évoluer et de s’améliorer, grâce à des mises à jour périodiques.

«Les avantages de ce type de mise à niveau des antennes sont évidents», commente Henrik Green, directeur technique de Volvo Cars, ajoutant qu ‘«auparavant, il était nécessaire de se rendre dans un atelier pour obtenir les dernières mises à jour de votre voiture. Maintenant, cliquez simplement sur OK et votre Volvo électrique s’occupera du reste. Ça ne pourrait pas être plus simple. «

Le XC40 Recharge est le premier « entièrement électrique » de Volvo

Parmi les améliorations promues avec ce premier pack de mise à jour par voie aérienne, le Volvo XC40 Recharge recevra un nouveau logiciel pour les principaux systèmes électroniques, une augmentation de la vitesse de charge et une autonomie améliorée.

Dans le même temps, il existe également des mises à jour du système d’exploitation Android Automotive qui alimente le système d’infodivertissement de la voiture, ainsi qu’une correction importante pour un bug de propulsion, lié à la sécurité.

Avec la mise à jour maintenant annoncée, le XC40 Recharge promet de voir une vitesse de charge et une autonomie améliorées

Enfin, ce pack logiciel comprend également des mises à jour pour une variété d’éléments, tels que la connectivité Bluetooth, les minuteries météo, le manuel d’utilisation numérique et la caméra à 360 degrés.

Volvo termine en précisant que cette mise à jour est désormais disponible automatiquement et que les pilotes du XC40 Recharge n’ont plus qu’à accepter le téléchargement, pour que l’installation soit effectuée.

