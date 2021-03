Sur la France. Dacia Spring EV plus équipée ne dépasse pas les 18500 €

Annoncé, depuis son introduction, comme le crossover électrique le moins cher du marché, le Dacia Spring EV s’apprête à démarrer sa commercialisation en France, non seulement avec une autonomie acceptable, pour une ville, mais aussi et surtout, avec un prix qui, même dans la version top, ne dépasse pas 18 500 €!

Utilisant la célèbre plate-forme CMF-A utilisée dans divers modèles, à la fois de Renault et de Nissan, la Dacia Spring s’annonce comme une proposition de ville pour quatre adultes, sobre à l’intérieur mais toujours avec toutes les solutions indispensables, par exemple, la connectivité, aide à la conduite et sécurité. Tous, d’ailleurs, déjà disponibles avec d’autres propositions plus catégorisées du groupe Renault.

Produit en Chine, le Spring utilise un moteur électrique d’une puissance de 44 ch, qui, soutenu par une batterie lithium-ion d’une capacité de 26,8 kWh, peut atteindre 230 kilomètres sur une seule charge. Bien que Dacia mentionne également que, dans une utilisation en ville uniquement, l’autonomie peut même atteindre 308 kilomètres, déjà selon le nouveau cycle WLTP.

Quant au temps de charge des batteries, il peut varier, selon la marque roumaine, entre 14 heures, ceci en utilisant une prise domestique (2,3 kW), et moins d’une heure (80% de la charge), dans le cas de la charge peut être effectuée dans des stations rapides, avec des puissances jusqu’à 30 kW.

Trois versions, la plus chère à moins de 18500 €

En France, Dacia Spring sera disponible en trois versions: Standard, Business (plus dédiée aux flottes et partage de voiture) et, à partir de 2022, la version Cargo. Ce dernier, conçu comme un utilitaire léger et donc sans sièges arrière, promet une capacité de charge de 1100 litres (la version passager ne promet «que» 300 litres…), en plus de pouvoir porter jusqu’à 325 kg de poids .

En parlant de prix, la confirmation que le petit tram roumain sera effectivement en compétition pour le titre EV le moins cher du marché, avec la version top en France – Comfort Plus -, ne dépassant pas 18 490 €. Ceci, avec un système d’infodivertissement avec un écran tactile de 7 ″, une caméra et des capteurs de stationnement à l’arrière, en plus des applications extérieures et intérieures en orange, roue de secours et peinture métallisée.

En optant pour cette dernière version, le client peut également acheter le câble de charge CCS, qui, bien que moyennant un supplément de 600 €, permet au Dacia Spring de charger les batteries dans des stations de charge rapide, jusqu’à 30 kWh.

Reste maintenant à savoir ce que ce sera au Portugal …

