Sur Google Play et l’App Store d’Apple, les préinscriptions sont désormais ouvertes pour The Walking Dead : All-Stars, un jeu de rôle mobile en équipe

Un RPG basé sur une équipe tactique appelé The Walking Dead: All-Stars est le plus récent portable jeu se déroulant dans le monde de The Walking Dead. Les joueurs peuvent rassembler une variété de survivants dans The Walking Dead : All-Stars, y compris certains des personnages les plus reconnaissables de la série.

The Walking Dead est une marque extrêmement réussie qui a commencé comme une bande dessinée d’horreur zombie passionnante et sanglante avant d’être transformée en action en direct The Walking Dead, Fear The Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond drames télévisés, qui sont tous produits par AMC.

La série Walking Dead de Telltale Games et The Walking Dead : Saints and Sinners, une adaptation VR, ne sont que deux des nombreux jeux vidéo issus de la marque originale depuis lors. Avec de nombreuses entrées, dont The Walking Dead : Survivors, Walking Dead :

Road to Survival et The Walking Dead – No Man’s Land, la franchise s’est également lancée dans le marché des jeux mobiles.

The Walking Dead: All-Stars, créé par le développeur et éditeur sud-coréen vétéran Com2uS, est le jeu mobile le plus récent de l’univers The Walking Dead de Skybound. L’éditeur Com2uS est responsable de plusieurs jeux mobiles populaires, dont Summoner’s War, qui a été téléchargé plus de 100 millions de fois et est resté populaire pendant plus de sept ans.

Des équipes de survivants assemblés seront utilisées dans le gameplay tactique basé sur l’équipe de The Walking Dead: All-Stars pour relever des défis de plus en plus difficiles basés sur l’histoire. Les joueurs peuvent également gérer leurs bases en créant des sanctuaires personnels avec des ressources acquises via le jeu.

La série de bandes dessinées Walking Dead, et non la série AMC en direct, est l’inspiration de l’esthétique graphique du jeu, qui correspond parfaitement au genre de jeu mobile 2D.

Outre des adversaires comme Negan et Alpha, une émission de survivants bien connus, dont Rick, Michonne et Glenn, sera également à collectionner. En conséquence, les fans de The Walking Dead pourront probablement acheter leurs personnages préférés.