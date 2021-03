« Sur Facebook, vous pouvez souhaiter la mort de personnalités publiques »: la plainte de The Guardian

En haut Facebook des règles spécifiques sont en place contre la diffusion de insultes et menaces dirigée vers autrui, conçue pour que la plateforme ne se transforme pas en un véhicule de haine organisée envers les individus. Le réseau social n’est pas toujours en mesure de appliquer leurs propres règles avec rigueur, mais selon ce que rapporte The Guardian, dans certains cas les modérateurs n’essaient pas même pas: quand des insultes et des menaces de mort sont adressées à personnages publics, même très peu célèbre.

La révélation ne peut que susciter un débat et vient de ce que The Guardian a appelé documents internes destinés aux modérateurs de Facebook. Le journal les a obtenus d’une source non précisée et, après les avoir analysés, en a offert un résumé inquiétant dans ces heures. En effet, les responsables de la modération sur le réseau social auraient envoyé distinguer qui fait l’objet d’insultes et de menaces au sein des interventions individuelles publiées par les utilisateurs: s’il s’agit d’une personne ordinaire, le réseau social applique tous les niveaux de protection prévus par le règlement, supprimant les interventions offensantes et empêchant les auteurs de répéter les violations; dans d’autres cas, le réseau social préfère «permettre le débat qui se développe autour d’individus et de personnes qui font l’actualité, même lorsque les commentaires sont critiques».

Les catégories non protégées

Un exemple pratique est de quoi il s’agit menaces et vœux de mort. Selon The Guardian, le réseau social admet ces menaces contre les VIP et les personnes célèbres à condition qu’ils ne soient pas directement impliqués dans la conversation, par exemple avec un tag ou dans des pages ou des groupes où ils sont présents. En plus de soulever un problème de principe, ce qui est apparu est également préoccupant en raison de la définition de la personnalité publique: dans la catégorie sont inclus tous les politiciens de tous niveaux et grades, tous les journalistes qui écrivent publiquement. Les influenceurs font également partie des cibles, du moment qu’ils comptent plus de 100 000 followers sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Sont également incluses dans les critères les personnes qui se sont retrouvées au centre de l’actualité du jour, «nommées dans le titre, dans le sous-titre ou à la boutonnière de 5 articles ou plus au cours des 2 dernières années».

Étant donné que la propagation de la haine en ligne reste un problème sur lequel il ne devrait pas être possible de compromettre, selon les directives rapportées par The Guardian, les souhaits généraux et les menaces de mort peuvent être adressés à un très large éventail de personnes, souvent sans protection ce que possèdent des personnalités très connues. Malheureusement, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Facebook pourrait trouver admissible le développement de conversations toxiques sur des figures polarisantes: les gains du réseau social sont basés sur l’attention que les posts sont capables de générer envers les utilisateurs, et des contenus qui pointent vers le ventre. du lecteur doivent toujours être ceux qui fonctionnent le plus.

La réponse de Facebook

Dans le même article révélateur de The Guardian, Facebook a répondu avec sa version des événements en rapportant «supprimer les menaces les plus graves quelle que soit la cible» et «consulter régulièrement des experts en matière de protection des droits de l’homme, des journalistes et militants pour recevoir des commentaires sur les règles utilisées « .

