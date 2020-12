« Sur Facebook supprimé 84 millions de vidéos d’abus, sur Pornhub seulement 118 »: l’accusation du site

Au cours des dernières heures Pornhub a supprimé des millions de vidéos de ses serveurs à la suite d’une enquête du New York Times dans laquelle présence sur la plateforme de vidéos contenant des abus et des mineurs. Le déménagement garantira que seul le contenu des utilisateurs dont l’identité que les modérateurs peuvent vérifier est téléchargé sur le portail des feux rouges, mais entre-temps, le site a pointé du doigt d’autres sites les accusant de se comporter encore plus mal du point de vue de la modération du contenu.

Dans un article de blog de Pornhub, les responsables ont souligné comment les plateformes de partage social comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter vous permettent de télécharger du contenu de manière totalement anonyme, ajoutant qu’en termes de maltraitance d’enfants l’année dernière, le réseau social de Mark Zuckerberg a dû supprimer 84 millions de photos et de vidéos, alors que les données les plus récentes relatives à Pornhub sont de 118. Si d’une part les portails incriminés ne doivent pas être exemptés de contrôles rigoureux du point de vue des contenus illicites téléchargés, d’autre part, il est également vrai que ils offrent deux types de services différents: les premiers sont des plateformes sociales, tandis que Pornhub se définit comme un site de contenu pour adultes.

Pour Pornhub, cette différence même est la raison pour laquelle son site a été « ciblé » alors que d’autres plates-formes ne l’ont pas été; l’accusation portée contre ceux qui pointent vers le portail est d’être motivée par des intentions de censure, alors que « dans le monde d’aujourd’hui, toutes les plateformes sociales partagent la responsabilité de lutter contre la prolifération du matériel illicite ». Si, cependant, dans le cas de Facebook et d’autres réseaux sociaux, la garde ne doit certainement pas être abaissée, la condition d’anonymat est centrale pour les sites Web qui font échange d’opinions et de contenus son point d’appui. Pornhub d’autre part gagne de l’argent précisément en téléchargeant des vidéos pour adultes qui, si elles ne sont pas soigneusement modérées, risquent de cacher des infractions telles que celles rapportées par le New York Times.

Avoir «donné l’exemple» dont se vante le portail au bas de son discours est aussi le résultat d’une décision mise en œuvre deux jours après Visa et Mastercard – les deux systèmes de paiement par lesquels il est possible d’acheter du contenu et des abonnements sur site – ont retiré leur support technologique à la plateforme. Bref, il est plus logique d’espérer que d’autres sites qui feu rouge qui sont basés sur le même modèle suivi de Pornhub jusqu’à la semaine dernière prennent désormais des mesures similaires à celles adoptées par le portail, et que les gestionnaires de ce dernier déploient des forces adéquates pour modérer le contenu hébergé sur ses serveurs.