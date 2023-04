Sur combien de films Ana de Armas et Chris Evans ont-ils travaillé ensemble ?

Maison AMI AMI Bourgogne Aligoté Skin 2020

Le sommelier Paul Marchand-Perarnau et le vigneron Willy Roulendes étaient des amis d'enfance qui ont travaillé ensemble à la cave du Clos du Moulin aux Moines à Auxey Durresses, en Bourgogne. Mais lorsque l'un d'entre eux a quitté l'entreprise, ils ont décidé de créer leur propre projet viticole et de mettre à profit leur grande expérience et leur amitié. En 2014, ils ont réalisé leur rêve dans la vallée des Maranges, au sud de la Côte de Beaune, sous le nom d'AMI. Le résultat ne pourrait pas être plus positif, une collection de vins attrayants et brillants avec une intervention minimale. L'une de ses références les plus remarquables est AMI Bourgogne Aligoté Skin. Vin orange issu de raisins de la variété Aligoté cultivés à Chassey-le-Camp (environ 5 kilomètres de Bouzeron) sur des sols composés d'argile, de calcaire et riches en sable. Les vignes ont 45 ans, elles sont cultivées biologiquement et traitées en biodynamie. Une fois les raisins récoltés à la main, 50 % sont pressés directement et les 50 % restants sont égrappés à la main et macérés pendant 10 jours. Le vin est ensuite élevé dans de vieux fûts pendant 10 mois. Enfin, le vin est mis en bouteille sans clarification ni filtration et sans ajout de dioxyde de soufre. C'est ainsi qu'est né le vin orange d'AMI, un vin de production limitée à la texture granuleuse et à la minéralité pétillante. S’il est raisonnable de penser que la quatrième couleur du vin est là pour rester, AMI Bourgogne Aligoté Skin est parfait pour découvrir le monde des vins orange de qualité.