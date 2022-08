Sur combien d’appareils pouvez-vous regarder HBO Max en même temps ?

hbo max

La plateforme HBO Max est l’une des plus remarquables aujourd’hui et a la possibilité d’avoir des reproductions simultanées. Jusqu’à combien d’appareils pouvez-vous ?

© GettySur combien d’appareils pouvez-vous regarder HBO Max en même temps ?

La bataille des services de streaming se poursuit mois après mois avec les grandes sociétés de production derrière la promotion de stratégies pour capter le plus grand nombre d’abonnés à travers le monde. Bien que Netflix reste au sommet, ils traversent une crise d’entreprise et hbo max il essaiera d’en profiter pour reprendre certains utilisateurs, bien qu’il soit également dans un processus métier. En attendant, ils connaissent un grand succès concernant leurs sorties et l’accessibilité de leur plateforme.

Le streaming connaît une grande incertitude suite à la fusion entre Warner Bros et Discovery, puisque la création d’une nouvelle plateforme qui regroupe ses productions est attendue et qu’elle a déjà touché son catalogue en supprimant certains titres d’animation et programmes non scénarisés. Au-delà de cette situation, le week-end dernier, ils ont créé Maison du Dragon et ce fut un succès d’audience complet aux États-Unis, étant la meilleure sortie depuis sa fondation en mai 2020.

+Combien d’appareils peuvent regarder HBO Max en même temps ?

L’une des questions les plus récurrentes des téléspectateurs ces dernières années a été l’action de partager le même compte entre plusieurs personnes, puisqu’il s’avère moins coûteux. Netflix a décidé de changer cela et de facturer plus d’argent, mais hbo maxcomme d’autres flux, n’y ont pas changé et continuent d’offrir à leurs utilisateurs la possibilité de payer un abonnement.

hbo max permet la lecture simultanée, mais le nombre est limité en fonction du plan d’abonnement qui a été contracté. Si vous avez le Forfait Mobile, vous ne pouvez jouer que sur un seul appareil à la fois. Dans le cas de forfait standard, permet de jouer jusqu’à 3 appareils en même temps. N’oubliez pas que vous pouvez regarder le streaming sur la télévision, l’ordinateur, les téléphones et les tablettes.

diffusion hbo max compte actuellement plus de 75 millions d’abonnés dans le monde et sa croissance est à la hausse, encore plus avec la première de Maison du Dragon, mais des nouvelles sur les mouvements de WarnerMedia avec Discovery sont attendues. Des licenciements et des suppressions du catalogue ont déjà été signalés, indiquant qu’il pourrait y avoir une fermeture en 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂