Suprématie européenne. BMW gagne sur le marché premium américain

Si, en Europe, le leadership de Mercedes parmi les constructeurs premium ne semble pas être en cause, de l’autre côté de l’océan Atlantique, aux USA, les choses semblent être sensiblement différentes, avec BMW dominant… suivi des autres marques européennes.

Après une année 2020 pour laquelle il n’y aura pas de constructeur automobile à fort volume que je ne voulais pas oublier rapidement, les chiffres désormais publiés révèlent que, sur le marché nord-américain, BMW a su mieux faire face à la crise.

Alors qu’en Europe, sa rivale Mercedes a réussi à garder une longueur d’avance sur la course entre les marques haut de gamme, aux États-Unis, BMW, Mercedes et Lexus se sont battus pour un leadership qui s’est retrouvé entre les mains de la première. Bien que, d’ailleurs, pour seulement quelques centaines d’unités …

BMW X7 Édition Dark Shadow

Selon les chiffres de 2020, BMW a réussi à vendre un total de 278 732 véhicules aux États-Unis, un chiffre qui représente encore une baisse de 17,5% par rapport à l’année précédente. Certes, ce n’est pas tant que le résultat finit par avoir une saveur douce-amère, mais, plus, pour l’amende infligée à la marque allemande, par la North American Securities and Exchange Commission, pour l’inflation des ventes, entre 2015 et 2019.

Quant à la deuxième place, elle appartenait à la marque de luxe de Toyota, Lexus, qui a terminé l’année 202 avec 275 041 unités échangées, même ainsi, 7,7% de moins que l’année précédente.

En bas du podium, puis Mercedes-Benz a émergé, qui a terminé l’année dernière avec un total de 275 041 voitures vendues (hors fourgons), 13% de moins qu’en 2019. C’est largement dû au 46 , 5% dans les ventes de classe C et plus de 30% dans la demande de classe E et de classe S.

La Classe C a enregistré, en 2020, une baisse de près de 50% de ses ventes, aux USA

Confirmant la domination des marques européennes et, en particulier, allemandes, sur le marché haut de gamme nord-américain actuel, la quatrième place d’Audi, dont les ventes, malgré une baisse de 17% par rapport à l’année précédente, se terminent tout de même avec un total de 186620 unités échangées. Dans ce cas, en mettant l’accent sur les baisses, entre 31 et 42%, dans la recherche de modèles comme l’A4, l’A6 et l’A7, en même temps que le crossover Q3 était en hausse de 84%!

À titre de curiosité, nous soulignons le fait que la première marque américaine – Cadillac – n’apparaît qu’à la sixième place (à la cinquième, c’est la deuxième marque Honda pour le marché américain, Acura) dans le classement des marques haut de gamme, suivie de Lincoln.

