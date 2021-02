Supprimez les comptes, les tweets liés au hashtag du «  génocide des agriculteurs  » ou l’action face à face: le Centre avertit Twitter

Des sources gouvernementales ont déclaré à PTI que Twitter avait « débloqué unilatéralement » des comptes et des tweets de 250 comptes lundi soir malgré les ordres du Centre de les bloquer.

Image représentative. Pixabay

New Delhi: Le gouvernement a ordonné à Twitter de se conformer à son ordre de supprimer les contenus / comptes liés aux hashtags du génocide des agriculteurs, et a averti que la plate-forme de micro-blogging pourrait faire face à une « action pénale » pour non-respect de son ordre, selon des sources.

Des sources gouvernementales ont déclaré que Twitter avait unilatéralement débloqué des comptes et des tweets malgré un ordre spécifique de blocage. Twitter est un intermédiaire et est obligé d’obéir à la direction du gouvernement, ont déclaré des sources, ajoutant que la plate-forme pourrait faire face à des poursuites pénales pour ne pas se conformer aux ordres du gouvernement.

Un avis gouvernemental citait plus d’une demi-douzaine de jugements de la Cour suprême, y compris des bancs constitutionnels, sur ce qu’est l’ordre public et quels sont les droits des autorités.

Des sources du ministère de l’informatique ont affirmé que Twitter ne pouvait pas assumer le rôle de tribunal et justifier la non-conformité.

Le ministère de l’Électronique et de l’informatique (MeitY) avait récemment ordonné à Twitter de bloquer environ 250 tweets / comptes Twitter qui faisaient des « faux tweets intimidants et provocateurs » le 30 janvier avec des hashtags accusant le gouvernement Modi de planifier le génocide des agriculteurs sans plus. justification.

