Vous en avez assez du service Twitter ? Ensuite, vous pouvez supprimer votre compte Twitter. Il y a quelques points à garder à l’esprit, car le compte sera d’abord désactivé.

Si vous souhaitez supprimer votre compte Twitter, vous devez tenir compte de quelques éléments. Par exemple, si vous souhaitez utiliser votre nom d’utilisateur ou l’adresse e-mail enregistrée pour un nouveau compte Twitter, vous devez d’abord modifier les mêmes données dans les paramètres. Parce que : l’accès à Twitter est d’abord désactivé avant que le service de messages courts ne supprime toutes les données.

Pour supprimer votre accès, appelez d’abord ce lien les paramètres sur Twitter. Important : Il n’existe aucun moyen de supprimer l’accès directement dans l’application. Vous devez soit appeler les paramètres de votre accès via un navigateur sur votre ordinateur, soit accéder à la page de bureau du réseau social sur votre smartphone. Si vous n’êtes pas connecté, vous devez d’abord vous connecter avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Supprimer un compte Twitter : voici comment procéder

Dans les paramètres, vous devez faire défiler vers le bas, puis sélectionner « Désactiver mon compte ». Twitter vous montrera alors de nombreuses consignes de sécurité. Cliquez maintenant sur « Désactiver xxx », entrez votre mot de passe et confirmez à nouveau le processus. Votre accès Twitter est maintenant désactivé, toutes les données seront complètement supprimées au bout de 30 jours au plus tard. Remarque : Dès que vous vous reconnecterez dans ce délai, votre compte sera immédiatement réactivé – et la demande de suppression sera annulée. Vous devez également savoir que vos tweets pourraient être supprimés avant la date limite.

sommaire