Supprimer le chat des équipes : vous disposez de ces options

Vous pouvez utiliser Microsoft Teams de manière privée et professionnelle pour les appels audio et vidéo. Le chat intégré est idéal pour échanger rapidement des SMS et des documents. Voulez-vous supprimer un chat Teams pour avoir une meilleure vue d’ensemble ? Lisez ici quelles options vous avez.

Supprimer ou modifier des messages individuels dans Teams



La suppression de messages individuels n’est pas un problème dans Teams.



Image : © Capture d’écran/Activer 2021



Vous pouvez supprimer des messages individuels dans une discussion Teams. Ceci est utile si, par exemple, vous avez écrit à la mauvaise personne ou envoyé le mauvais document. En général, vous ne pouvez supprimer que vos propres messages, pas ceux des autres. La suppression de messages fonctionne à la fois dans la version de bureau de Teams et dans l’application pour iOS et Android. Et voici comment cela fonctionne :

Supprimer les messages dans la version de bureau

Cliquez sur l’icône de chat dans le menu de gauche. Sélectionnez le chat souhaité dans lequel vous souhaitez supprimer un message. Survolez le message envoyé. Cliquez sur les trois points (Plus d’options) et sélectionnez « Supprimer ».

Vous pouvez annuler la suppression à tout moment.

Pointe: Vous venez de faire une faute de frappe ? Ensuite, vous pouvez modifier votre message. Au-dessus de la fonction de suppression, vous trouverez la fonction « Modifier ». Ajustez votre message et validez en cliquant sur la coche.

Supprimer des messages sur smartphone

Ouvrez l’application Teams et appuyez sur l’icône de chat dans le menu en bas de l’écran. Sélectionnez le chat que vous voulez. Appuyez longuement sur le message que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprimer le message sur iOS ou Supprimer sur Android.

Pointe: Vous pouvez également modifier vos messages dans l’application pour smartphone Teams au lieu de les supprimer complètement. Au-dessus de la fonction de suppression, appuyez sur « Modifier le message ». Effectuez vos réglages et confirmez le processus.

Supprimer un chat entier ?



À ce jour, vous ne pouvez pas supprimer l’intégralité de l’historique des discussions dans une discussion en équipe.



Image : © Adobe Stock/goutte d’encre 2021



Vous souhaitez créer une vue d’ensemble et supprimer un chat complet en équipes ? Malheureusement, ce n’est pas possible pour le moment. Mais Microsoft ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités à ses programmes. Peut-être qu’une fonction de suppression plus complète sera soumise ultérieurement via une mise à jour.

Masquer les chats pour une meilleure vue d’ensemble

Vous pouvez masquer les chats pour une meilleure vue d’ensemble. Cela peut être utile, par exemple, lorsque vous avez terminé un projet. La façon de procéder:

Sur l’ordinateur:

Cliquez sur l’icône de chat à gauche. Sélectionnez le chat que vous voulez. Dans la colonne de discussion, cliquez sur les trois points à droite puis sur « Masquer ».

Vous voulez afficher à nouveau une discussion masquée ? Ensuite, vous devez entrer le nom du chat dans la barre de recherche en haut.

Sur le smartphone:

Appuyez sur l’icône de chat en bas de l’écran. iOS: Balayez de droite à gauche dans la colonne du chat souhaité. Appuyez sur Plus, puis sur Masquer.

Android: Touchez et maintenez votre doigt sur le chat que vous voulez. Sélectionnez « Masquer » dans le menu contextuel.

sommaire