Support mural d’enceinte : 5 modèles pour un son parfait

Vous ne voulez pas simplement placer le nouveau haut-parleur sur le tableau du téléviseur, mais vous voulez le montrer avec un support mural pour haut-parleur ? Nous vous présentons cinq modèles recommandés pour différentes enceintes.

Le gagnant du rapport qualité-prix parmi les supports muraux pour haut-parleurs est le support sans fil Hama, qui convient à divers haut-parleurs.

Jusqu’à 20 euros : support mural Hama pour Sonos Play:1



Le support mural d’enceinte pour le Sonos Play:1 de Hama en blanc.



Matière : plastique et métal

Compatible avec : Sonos Play:1

Largeur : 62mm

Hauteur : 112mm

Profondeur : 98 mm

Charge maximale : 5 kg

Ce support mural pour haut-parleur de Hama est utilisé pour fixer un Sonos Play:1. Il peut être incliné en continu jusqu’à +/- 50 degrés et pivoté jusqu’à 140 degrés. Une rotation de 360 ​​degrés est utilisée pour positionner l’enceinte horizontalement ou verticalement. Le support mural pour haut-parleur est disponible en noir et blanc.

Jusqu’à 25 euros : support mural Hama pour enceintes sans fil



Le support mural pour haut-parleur sans fil de Hama a une capacité de charge allant jusqu’à cinq kilos.



Ce modèle Hama convient à divers haut-parleurs sans fil. Il a un angle d’inclinaison maximal de 85 degrés et une plage de pivotement de 130 degrés. De plus, l’ensemble du support peut être pivoté à 360 degrés pour positionner l’enceinte horizontalement ou verticalement. Le support de haut-parleur est disponible en noir et blanc.

Matière : plastique et métal Convient pour : haut-parleurs sans fil tels que Samsung WAM550, Denon Heos 1, Panasonic ALL 3 et modèles similaires Largeur : 80mm Hauteur : 60mm Profondeur : 76 mm Charge maximale : 5 kg



Jusqu’à 30 euros : Vogel’s Sound 3200



Vogel’s Sound 3200



Le Vogel’s Sound 3200 convient à de nombreuses enceintes surround.Le support mural d’enceinte Vogel’s Sound 3200 dispose d’une grande option de rotation (70 degrés) et d’inclinaison (30 degrés vers le haut et vers le bas). Ainsi, vous pouvez toujours aligner le haut-parleur pour qu’il sonne mieux. Le support de haut-parleur est disponible en noir et blanc pour correspondre à la couleur des haut-parleurs. Grâce au niveau à bulle intégré, il est très facile d’installer le modèle droit.

Matériau : aluminium

Convient pour : enceintes home cinéma avant et surround

Largeur : 56mm

Hauteur : 79 millimètres

Profondeur : 72 mm

Charge maximale : 5 kg

Jusqu’à 35 euros : Vogel’s Sound 4203



Vogel’s Sound 4203

Le support mural pour haut-parleurs appelé Vogel’s Sound 4203 est parfaitement adapté au Sonos Play:3 en termes de design, de taille et de système audio.

Matériau : aluminium

Compatible avec : Sonos Play:3

Largeur : 115 mm

Hauteur : 79 millimètres

Profondeur : 66 mm

Charge maximale : NB

Jusqu’à 80 euros : Vogel’s Sound 3205

Le support mural d’enceinte Vogel’s Sound 3205 est spécialement conçu pour les enceintes Sonos Play:5, Denon HEOS 5 et Denon HEOS 7. Le support peut être tourné de 70 degrés et incliné de 10 degrés. Un niveau à bulle n’est pas intégré. Le support de haut-parleur est disponible en noir et blanc pour correspondre à la couleur des haut-parleurs.