Superstore se termine officiellement après la saison 6

La sitcom bien-aimée NBC Hypermarché touche officiellement à sa fin. La sixième saison sera la dernière de l’émission et la comédie en milieu de travail se terminera après 113 épisodes. Hypermarché est actuellement en pause jusqu’au 14 janvier 2021. À son retour, il restera 11 épisodes.

Nico Santos comme Mateo, Colton Dunn comme Garrett, Ben Feldman comme Jonah, Nichole Sakura comme Cheyenne | Banque de photos Greg Gayne / NBC / NBCU via Getty Images

Ce que les producteurs exécutifs ont à dire sur la fin de « Superstore »

Hypermarché a été créé par Justin Spitzer, qui travaillait auparavant comme écrivain sur NBC’s Le bureau. Lorsque l’annulation de l’émission a été annoncée, Spitzer et ses collègues producteurs exécutifs Gabe Miller et Jonathan Green ont publié une déclaration.

«Nous sommes reconnaissants à Universal Television et à NBC de nous avoir permis de réaliser 113 épisodes d’une émission dont nous sommes si fiers, et de nous avoir donné la chance de travailler avec un groupe d’acteurs, d’écrivains et d’équipes incroyablement talentueux», a déclaré le producteurs exécutifs.

Ils ont poursuivi: «Nous sommes surtout reconnaissants aux téléspectateurs qui sont restés avec nous ces six dernières années (ou nous ont découverts quelque part en cours de route). Nous ferons de notre mieux pour sortir fort et vous donner la fin satisfaisante que vous méritez.

« Superstore » était une émission importante à la télévision

La comédie sur le lieu de travail était souvent connue pour être sous-estimée. L’émission a fréquemment exploré les problèmes sociaux, notamment le contrôle des armes à feu, les syndicats et la réforme de l’immigration. Il a eu des cotes solides et cohérentes, et selon NBC, l’émission a été vue par 37 millions de téléspectateurs à sa cinquième saison.

« Hypermarché a toujours été une série phare de NBC qui n’a jamais manqué de nous faire rire tout en examinant de manière réfléchie des questions importantes auxquelles les gens se soucient profondément », a déclaré Lisa Katz, présidente de Scripted Content, dans un communiqué. «C’était un groupe incroyable d’écrivains, de producteurs, d’acteurs et d’équipes avec qui travailler et nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes leurs contributions. Ce spectacle tiendra à jamais sa place parmi les meilleures comédies sur le lieu de travail pour lesquelles nous avons une histoire chérie.

Le président d’Universal Television, Erin Underhill, a également publié une déclaration sur l’impact de l’émission, disant:

«Nous sommes incroyablement fiers de ce spectacle et des histoires que nous avons pu raconter dans les murs de Cloud 9. Nous tenons à remercier Justin Spitzer, qui a créé ce spectacle, les showrunners actuels Jonathan Green et Gabe Miller, tous les scénaristes, acteurs et équipe . Non seulement ils nous ont apporté une comédie pleine de cœur et d’humour, mais Hypermarché est également devenue l’une des séries télévisées les plus marquantes sur le plan social. »

America Ferrera a récemment quitté le spectacle

Hypermarché joue actuellement Ben Feldman, Lauren Ash, Colton Dunn, Nico Santos, Nichole Bloom, Kaliko Kauahi et Mark McKinney. L’actualité de Hypermarché se terminant suit America Ferrera qui quitte le spectacle.

Ferrera a joué le rôle d’Amy Sosa, et elle a annoncé qu’elle prévoyait de quitter la série après sa cinquième saison. En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), son départ de l’émission a été retardé jusqu’au début de la sixième saison.

Ferrera est resté pendant les deux premiers épisodes de la saison 6 de Hypermarché pour terminer l’histoire d’Amy. Dans le cadre de l’arc du personnage, Amy a quitté Cloud 9 pour un travail en entreprise chez Zephra en Californie, ce qui a entraîné sa rupture avec Jonah Simms (Feldman).