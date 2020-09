Supernatural: ne manquez pas la bande-annonce des derniers chapitres de la série mythique sur les Winchesters

L’une des séries les plus connues de Le CW, la petite chaîne américaine détenue par Télévision Warner Bros., est sans aucun doute Surnaturel: après 15 saisons diffusées, la fiction qui nous raconte les aventures et mésaventures des frères Winchester se terminera, et nous pouvons déjà voir la bande-annonce qui anticipe certaines des parcelles auxquelles Sam et doyen ils devront faire face à 8 octobre prochain, moment où les sept derniers chapitres commenceront à être diffusés chaque semaine.

On se souvient que Surnaturel, avant l’explosion de la pandémie, diffusait le début de la saison 15; C’est lorsque le coronavirus a provoqué le confinement total dans le monde que le tournage a dû être paralysé, et par conséquent, Le CW a ordonné que les sept chapitres restants soient Ça pourrait finir quand il était sûr d’enregistrer. Dans ce dernier lot d’épisodes, les Winchesters devront affronter Dieu, qui dans la bande-annonce est entendu dire: “Je contrôle le temps et l’espace, pensent-ils qu’ils peuvent vraiment me tuer? “.

En Espagne, Surnaturel est émis par AXNBien que contrairement à ce qui se passe avec la série aux États-Unis, aucune date définitive n’est prévue. Il est probable qu’il soit retardé de plusieurs semaines dans notre pays, ce qui est déjà courant si vous suivez certains des projets les plus importants en Amérique du Nord à travers les chaînes de paiement.

