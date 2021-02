Supernatural: La série complète comportera un coffret sur Blu Ray

Quinze ans d’émission sont une réussite que très peu de séries télévisées peuvent se permettre de se vanter, surtout lorsque l’action, l’aventure et les effets spéciaux en sont une partie importante. L’année dernière, nous avons pu assister à la fin définitive dans les chroniques des frères Winchester sur son odyssée pour sauver l’humanité, il fallait donc s’attendre à une sortie comme celle que nous présentons ci-dessous.

« Supernatural: Série complète« Est un coffret spécial dans lequel, sur 58 disques, les 327 épisodes qui composent la série sont inclus avec une immense quantité de matériel bonus et un livre de 68 pages avec des images inédites, des créations artistiques et des lettres moulées par Eric Kripke, créateur de la série et Robert Singer, Producteur exécutif.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Superman & Lois: Showrunner parle des points forts de la série

#Surnaturel: Les coffrets Blu-ray et DVD de la série complète annoncés pour le 25 mai, le même jour que la saison 15 sortira seule. L’ensemble de la série comprend un livret de 68 pages. Voici les images du coffret et les nouveaux extras de la saison 15. pic.twitter.com/JEKRu1l7fG – Eric Goldman (@TheEricGoldman)

9 février 2021





Jusqu’à présent, cet article fait déjà partie du catalogue de commande d’Amazon, mais il n’est pas encore disponible pour l’option d’achat, puisque sa distribution débutera à partir du 25 mai prochain, avec un prix estimé à 354,99 €.

Dans le cas où les fans de la série ont déjà le reste de la série en leur possession, la saison 15 sera disponible à la vente à partir du même chèque au prix de 39,99 €. Le prix estimé de ce coffret s’avère en moyenne beaucoup moins cher si quelqu’un décidait d’acheter toutes les saisons séparément.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lupin: le créateur parle d’un croisement possible avec Sharlock Holmes

Le Blue-Ray de la dernière saison de la série comportera deux nouveaux documentaires, un enregistrement du panel du Comic-Con 2019, un spécial sur la mythologie de la série, des séquences supprimées, la compilation des mauvaises prises dans la saison et un épisode spécial de flashback.

La série commencerait par Sam Oui doyen, deux frères qui parcourent les routes de États Unis enquêter et combattre avec les forces spirituelles et la nature démoniaque. Au fur et à mesure de sa progression, le niveau de danger augmenterait, face aux anges déchus, à Satan, à la mort et même à Dieu lui-même.