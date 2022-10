Supernatural : Jensen Ackles veut continuer à jouer Dean Winchester

L’acteur Jensen Ackles a déclaré qu’il entendait conserver son rôle de Doyen Winchester dans »Surnaturel ». Bien que la série originale ait déjà présenté sa fin en novembre 2020, Ackles a pu revenir sur le personnage dans d’autres projets de la franchise, le plus récent étant le spin off »Les Winchester ».

L’acteur a admis que le personnage de Dean a été l’un des plus importants de toute sa carrière et qu’il a l’intention de continuer à le jouer autant de fois qu’il le pourra. « Je l’ai déjà dit », a déclaré Ackles. « Les gens ont dit, ‘est-ce que ça va être dur de dire au revoir à Dean?’ Et je me suis dit : ‘Je ne vais pas lui dire au revoir et je ne pense pas que je le ferai jamais.’ Dean fait partie de moi et le sera toujours. »

Ackles croit même qu’à un moment donné, lui et son compagnon protagoniste, Jared Padalecki, reviendront avec leurs personnages, puisque Padalecki était chargé de jouer Sam Winchester. L’interprète a déclaré qu’ils n’avaient pas encore terminé le programme et que ce n’est qu’après 15 ans de production qu’il était temps de le mettre en pause.

La dernière saison de » Supernatural » a été créée en 2020, avec un arrêt indéfini en raison de la pandémie. Ackles a même commenté que toute l’équipe de production n’a pas pu célébrer la fin de la série en raison de l’adversité.

« Nous n’avons pas pu organiser de soirée de clôture à cause de COVID, et cela a juste été déchirant. Pour un spectacle qui a duré aussi longtemps que Supernatural. Pour un casting qui a été ensemble pendant que nous étions ensemble. C’était déchirant de mettre fin à la façon dont nous fait. » « , a déclaré.

Ackles a révélé que ce sont toutes ces émotions mitigées qui lui ont donné envie de continuer à explorer le monde de « Supernatural ». C’est de là qu’est né le spin off »The Winchesters », qui explore la jeune vie des parents du duo de tête.

La star de Supernatural, Felicia Day, a affirmé qu’elle regrettait la conclusion de Supernatural, révélant qu’elle était censée filmer des scènes pour la finale de la série jusqu’au déclenchement de la pandémie de COVID qui a mis tout le monde en quarantaine dans le monde.

»Supernatural » est entièrement disponible sur la plateforme HBO Max. De nouveaux épisodes de la série »The Winchesters » sont diffusés tous les mardis sur la chaîne The CW.