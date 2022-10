Supernatural: Jeffrey Dean Morgan et Jensen Ackles se réunissent dans une image émotionnelle

Les protagonistes de »Surnaturel », Jeffrey Dean Morgan Oui Jensen Acklesqui incarnaient respectivement John et Dean Winchester, se sont réunis pour collaborer sur la série préquelle »Les Winchester », avec Drake Rodger Oui Meg Donnellydes acteurs qui incarnent les principaux parents de la nouvelle série de The CW.

Via son compte Instagram, Morgan a publié une série d’images où l’on peut voir les deux stars de »Supernatural » partager un repas avec le duo de »The Winchesters ». « J’ai eu la chance de dîner avec un jeune, cool et beau John Winchester », a écrit Morgan dans le post. « Je dois dire que j’ai adoré Rodger et Donnelly. Talentueux, humble, drôle, intelligent, très attirant. »

L’acteur a en outre déclaré que Rodger et Donnelly connaissaient intimement « Supernatural » et qu’il était convaincu que le couple traiterait la franchise avec le respect qu’elle mérite. Il a également révélé qu’il était ravi de voir ce qu’ils réservaient à Jensen et Daniel Ackles pour la première de »Les Winchesters ».

Morgan a précisé que peu de franchises étaient assez populaires pour obtenir un spin-off de la série originale, et a attribué le succès durable de « Supernatural » à la performance de ses protagonistes, Ackles et Jared Padalecki.

Morgan a poursuivi : « Grâce à Jensen et Padalecki, l’histoire de Winchester ne fait que commencer… et j’ai hâte. » Jensen, Rodger et Donnelly ont également laissé des commentaires exprimant leur appréciation pour les éloges de Morgan, Jensen qualifiant sa co-star de légende de la franchise.

Les fans de « Supernatural » semblent partager l’enthousiasme de Morgan pour ce nouveau spin-off, car la première de « The Winchesters » a recueilli les meilleures notes parmi les émissions The CW de la saison. La série a rapporté un total de 757 000 téléspectateurs lors de sa soirée d’ouverture, qui était juste derrière le lancement de « Naomi » et « Walker, Texas Ranger » avec Padalecki.

Le showrunner de « The Winchesters », Robbie Thompson, a précédemment affirmé que la série étendrait la tradition surnaturelle, et Thompson a révélé que le spin-off mettra davantage l’accent sur des monstres jamais vus auparavant. Thompson a expliqué l’importance d’avoir un ennemi unique au sein de »The Winchesters », car cela donnera une touche plus personnelle aux problèmes de John Winchester et Mary Campbell.

De nouveaux épisodes de »The Winchester » seront diffusés tous les mardis sur la chaîne CW.