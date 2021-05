Supermassive Games présente le nouveau teaser de House of Ashes

Nous avons déjà le premier teaser de House of Ashes, le nouveau chapitre terrifiant de la saga The Dark Pictures Anthology.

Bandai Namco nous avertit de ce qui nous attend, grâce au nouveau Teaser de House of Ashes. Nous avons parlé de la troisième histoire de son anthologie d’horreur qui a commencé avec Man of Medan et a continué avec Little Hope.

Les gars de Supermassive Games, nous montrent un petit aperçu de ce qui nous attend dans leur prochain titre. D’ailleurs, nous sommes convoqués au 27 mai pour voir les premières minutes de gameplay authentique.

Le complot nous emmène cette fois en Irak en 2003. Notre protagoniste Rachel King (jouée par Ashley Tisdale), fait partie d’une unité militaire accompagnée dont la mission est d’enquêter sur une installation souterraine d’armes chimiques dans les montagnes de Zagros.

Quand nous arrivons sur les lieux, nous sommes pris en embuscade par une patrouille locale, bien qu’après une série de tremblements étranges, les deux escouades se retrouvent dans les ruines d’un mystérieux temple sumérien.

Évidemment, nous découvrons bientôt que nous ne sommes pas seuls, et bientôt nous découvrons une présence maléfique qui abat les soldats un par un.

Bien sûr, on peut s’attendre aux mêmes caractéristiques et modalités déjà vues dans les épisodes précédents tels que la coopérative ou l’amusante Movie Night. Et bien sûr, le mystérieux conservateur ne manquera pas non plus ce nouveau chapitre.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sortira en 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. De plus, il semble que le titre aura une version native pour les consoles de prochaine génération.

Allons-y!