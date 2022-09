Supermassive Games: Next The projet de la taille d’une carrière prévu pour 2026

Le studio de développement Jeux supermassifs est connu pour le style narratif immersif de ses jeux d’horreur comme Jusqu’à l’aube et le L’anthologie des images sombres. La carrière est le dernier jeu du studio, et peut-être le dernier, à se concentrer sur l’horreur typique des adolescents.

Parce que le prochain match est déjà dans le développement et le réalisateur a partagé quelques informations à ce sujet.

Le directeur du studio The Quarry révèle: Le nouveau titre ne sera probablement pas une horreur pour adolescents

Dans une interview avec Video Games Chronicle, il a révélé directeur d’atelier de « Jusqu’à l’aube » et « La carrière », Will Bylesque Supermassive Games travaille déjà sur le prochain grand titre. Cependant, il ne peut pas révéler grand-chose à ce sujet.

Les jeux supermassifs ont avec les jeux précédents, y compris le Anthologie des images sombresa recherché de nombreuses saveurs d’horreur et a voulu essayer quelque chose de nouveau.

La nouvelle histoire continue d’appartenir au genre de horreur classique un, mais ce sera probablement le cas cette fois pas d’horreur chez les adolescentes.

« Peut-être que nous sommes un peu comme … Je ne sais pas jusqu’où nous pouvons étendre le truc de l’horreur chez les adolescents, parce que surtout quand nous essayons de le mélanger, cela limite le nombre de surprises que vous pouvez y ajouter. «

Le prochain jeu sera encore long à venir, mais pas les sept années qui se sont écoulées entre « Until Dawn » et « The Quarry ». Byles ne veut pas s’engager, réduisant la période pendant laquelle le nouveau titre pourrait apparaître 2025 ou 2026 un.

Chez « The Quarry » a déjà Joué avec David Arquette de ScreamCependant, Byles ne révèle pas si des acteurs bien connus seront revus dans le nouveau titre.

Cependant, il pense que les visages familiers en général apparaîtront probablement plus souvent dans les jeux vidéo à l’avenir.