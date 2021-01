Superman trouve une nouvelle utilisation pour une puissance classique

Jon Kent est presque identique à son père, mais DC Comics révèle qu’il a trouvé un moyen plus créatif d’utiliser l’un des pouvoirs les plus classiques de Superman.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Future State: Superman / Wonder Woman # 1, par Dan Watters, Leila del Duca, Nick Filardi et Tom Napolitano. Depuis son introduction dans Convergence: Superman # 2 de Dan Jurgens, il y a eu des spéculations sur la puissance de Jon Kent et s’il pourra jamais égaler l’héritage de son père. Bien que nous n’ayons toujours pas de réponse claire, la sortie de DC Comics «Future State» propose les aventures du nouveau Superman.

Bien que l’influence de Clark Kent sur son fils Jon soit très évidente, Future State: Superman / Wonder Woman met en lumière l’utilisation par Jon d’un pouvoir classique de Superman pour livrer un message d’espoir.

Jon Kent commence sa journée en tant qu’homme d’acier. Après avoir siroté son café de 2,7 secondes et s’être habillé, Jon utilise la vieille vision de la chaleur pour former un message «Bonjour, Métropole» dans les nuages ​​pour que toute la ville puisse le voir. Cette utilisation créative de sa vision thermique est loin d’être la manière habituelle dont son père a historiquement utilisé l’un de ses pouvoirs les plus connus et les plus largement utilisés.

Vous devez montrer que vous vivez l’héritage de votre père.

En tant que moitié Kryptonien, il n’est pas surprenant que Jon semble être aussi capable que son père, mais sa moitié humaine et son humble éducation sous la tutelle de son père, le Superman original, semble avoir eu un grand impact sur lui, c’est pourquoi il a ces gestes envers les citoyens de Metropolis. Puisque ce sera un moyen plus facile de surmonter la perte du Superman original.

Cette histoire de DC Comics montrera sûrement de nombreuses autres façons d’utiliser les pouvoirs de Superman, auxquels Clark Kent lui-même n’avait pas pensé à l’époque.

