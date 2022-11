Superman ou Sherlock ? Le meilleur personnage d’Henry Cavill

Cinéma

Henry Cavill a joué dans sa carrière professionnelle deux personnages emblématiques tels que Superman et Sherlock Holmes. Lequel d’entre eux est le meilleur?

©IMDBSuperman et Sherlock Holmes

Henry Cavill Il est l’un des acteurs les plus populaires aujourd’hui avec une carrière professionnelle qui prend de l’ampleur et la reconnaissance de l’industrie lui conférant des rôles transcendantaux dans lesquels les Britanniques peuvent briller de plus en plus. Pourtant, il y a deux rôles qui attirent tous les regards dans sa filmographie : Superman Oui Sherlock Holmes.

La Superman de Henry Cavill est un personnage qui lors de sa première apparition dans Homme d’acier il est à la recherche de son vrai destin. Il n’est pas sûr de se révéler au monde et ne connaît pas ses racines kryptoniennes et quand il le fait, il accepte enfin ses pouvoirs et les explore sans limites comme on peut le voir dans la séquence où il vole pour la première fois. Beaucoup ont critiqué cette version du héros pour ne pas être « heureux » comme le Christophe Reevemais ils n’ont pas compris que Zack Snyder et Henry Cavill ils allaient le développer dans plusieurs films.

Ensuite Superman fait face Homme chauve-souris dans un film sombre où le Kryptonien a remis en question les méthodes cruelles et violentes de la chauve-souris de Gotham jusqu’à ce que Bruce Wayne, une fois qu’il a vaincu Clark Kent, voit le côté humain de son « ennemi » et avec Wonder Woman, ils ont dû se battre contre Doomsday, une créature créée par Lex Luthor. Ainsi, le personnage interprété par Henry Cavill se sacrifie pour vaincre le monstre.

Superman ou Sherlock ?

Le troisième film dans lequel il apparaît Superman c’est dans Ligue des Justiciers où l’équipe de héros dirigée par Batman le fait revivre pour affronter Steppenwolf. Au début, le Kryptonien affronte Wonder Woman, Aquaman, Flash, Cyborg et Batman, mais reprend plus tard sa conscience et les aide à éliminer la menace d’Apokolips, au moins pendant un certain temps. Le dernier discours de Henry Cavill dans le Univers étendu DC est un camée dans une scène post-générique de Adam noir.

D’autre part, le Sherlock Holmes de Henry Cavill est certainement un personnage avec assez « Orgueil » bien qu’il soit toujours brillant en termes de déductions, quelque chose qui a toujours caractérisé ce détective tout au long de son histoire, mais il est intéressant de voir comment l’acteur britannique gère cet aspect. La relation avec Enola, sa sœur, a un va-et-vient intéressant où il veut prendre soin d’elle mais elle est déterminée à constamment prouver sa valeur. Sherlock a proposé un emploi à Enola mais elle a décidé de se lancer seule.

Certes, les deux caractérisations qu’il fait Henry Cavill de Superman Oui Sherlock Holmes ils sont à la hauteur de l’héritage que ces rôles emblématiques maintiennent à travers l’histoire. Mais si nous devons choisir l’un des deux, il nous reste Supermanparce qu’il avait un développement plus profond que le détective et Henry Cavill il semble être né pour jouer Clark Kent. Physiquement, il le personnifie parfaitement et donne aussi une intensité au personnage qui fait de lui le meilleur. Superman du cinema.

