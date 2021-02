Superman & Lois: The CW sort une nouvelle bande-annonce

Il reste encore quelques semaines avant la première de « Superman et Lois”, Série dans laquelle Le CW offrira une nouvelle interprétation des aventures de l’un des personnages les plus emblématiques de DC Comics, se positionnant comme l’une des séries les plus attendues de l’année.

La série aurait déjà présenté une première bande-annonce dans laquelle on voit Tyler Hoechlin dans son incarnation de Clark Kent / Superman, qui est maintenant non seulement un héros de renommée mondiale, mais a également de nouvelles responsabilités en tant que père de famille. Or, une nouvelle avancée nous montre les difficultés que Clark elle doit faire face en révélant son double secret d’identité à ses enfants.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Walking Dead »: Les 30 derniers épisodes « seront spéciaux »

La série aura lieu à Smallville, ville natale de Clark, où le couple titulaire de la série fait face à des changements majeurs dans leur vie alors qu’ils cherchent à équilibrer leur carrière professionnelle avec leurs responsabilités familiales, qui sont plus compliquées par le secret de Clark, qui ne peut plus continuer à le cacher à ses descendants.

La série mettra également en vedette un certain nombre de personnages familiers dans l’univers du personnage, tels que Lana Lang (Emanuelle Chriqui) et le père de Lois, le général Samuel Lane (Dylan Walsh).

Dans cette dernière promo, Clark Vous devez faire face à l’impact de votre divulgation sur vos enfants Jonathan (Jordanie Elsass), Y Jordan (Alexandre Garfin), en plus de voir un peu sur le rôle de Lois (Elizabeth Tulloch) dans l’intrigue de la série, rappelant aux fans que les deux ne sont pas seulement l’un des couples les plus emblématiques du monde de la bande dessinée – ils forment également une excellente équipe de soutien mutuel.

«Depuis le début, en remontant au moment où il a été présenté en 1938, Lois lane en tant que personnage, elle a remis en question les attentes de la société quant à la manière dont les femmes devraient se comporter », commenterait-elle Tulloch lors de la première apparition de l’émission.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Star Wars: le spin-off de ‘Rogue One’ révèle de nouveaux réalisateurs

«Les femmes à ce moment-là étaient généralement dépeintes comme dépouillées, mais Lois était toujours pleine d’opinions, sans excuse, sans compromis et une femme de carrière. Une partie de la raison pour laquelle elle est restée si convaincante pendant de nombreuses années est qu’elle est également vulnérable, faillible, romantique, idiote ou maladroite. Je la trouve vraiment attirante ». « Superman et Lois»La diffusion commencera le 23 février.