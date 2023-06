Superman & Lois Season 3 Finale Trailer fait allusion à un affrontement épique pour Lex et Clark

Les CW Superman et Loïs est sur le point de terminer sa troisième saison en beauté ! La promo de la finale tant attendue est comme un coup d’adrénaline au cœur, promettant une confrontation bouleversante entre deux titans – Lex Luthor et Superman.







Lex, joué par le charismatique Michael Cudlitz, crache le feu avec sa promesse de « tuer l’homme d’acier ». Pendant ce temps, la famille Kent se prélasse dans le refuge apparemment sûr de la Forteresse de la Solitude. Cependant, ils ne peuvent pas se débarrasser du sentiment d’une menace inquiétante projetant une ombre du ciel. C’est comme si les nuages ​​d’orage se rassemblaient, et nous attendons tous que la foudre frappe.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La route menant à cette finale a été tout sauf lisse. Il y avait des murmures dans le vent que The CW pensait à débrancher Superman et Loïs. Hearts a sauté un battement, car l’émission est devenue le porte-flambeau, le dernier des Mohicans si vous voulez, pour les séries télévisées DC sur le réseau. Surtout après avoir fait nos adieux en larmes à Chevaliers de Gothamqui ne revient pas pour une deuxième saison selon CBR.

Cependant, comme un phénix, Superman & Lois est sur le point de renaître de ses cendres. La CW a mis le feu vert à une quatrième saison ! Mais attendez, il y a une torsion – la saison à venir sera un package plus maigre et plus méchant avec seulement 10 épisodes, par rapport aux 13 habituels. Mais qui compte, n’est-ce pas ?

Surtout quand Brad Schwartz, président du divertissement chez The CW, peut à peine contenir son excitation. Il nous assure que Superman & Lois, ainsi que All American: Homecoming, continuent d’être la pièce de résistance du réseau.

Schwartz a partagé…

« Nous sommes ravis de ramener All American: Homecoming et Superman & Lois sur The CW. Ces séries sont deux de nos meilleures performances sur nos plateformes linéaires et numériques avec certaines des bases de fans les plus passionnées de toute la télévision. Nous sommes reconnaissants à nos partenaires de Warner Bros. Television et Berlanti Productions pour leur collaboration continue, et nous avons hâte de commencer les nouvelles saisons. »

CONNEXES: Superman & Lois Teaser Hypes l’arrivée de Michael Cudlitz en tant que Lex Luthor







Fandom inflexible et une finale pour les âges

Télévision Warner Bros.

Schwartz loue le soutien indéfectible de Warner Bros. Television et de Berlanti Productions, et franchement, nous ne pouvons pas lui en vouloir. La base de fans de Superman et Loïs est aussi fort que l’homme d’acier lui-même, et ce n’est pas exagéré.

La cerise sur le gâteau ? On nous promet une fin pour la saison 3 aussi alléchante qu’une limonade glacée par une chaude journée d’été. C’est le genre de cliffhanger qui vous donnera envie de plus. Schwartz est discret, mais il laisse échapper que Lex Luthor joue un rôle central dans la finale. L’intrigue est plus serrée que Fort Knox, mais cela ne fait qu’aiguiser notre appétit pour ce qui nous attend.

« La fin de cette saison est incroyable. Vous avez du Lex Luthor là-dedans… Je ne veux pas donner de spoilers, mais la fin de la saison est géniale – et il y a un peu un cliffhanger. »

Alors, marquez vos agendas ! Le 27 juin est le jour où tout s’effondre. Prenez votre pop-corn et vos capes, et préparez-vous pour une chevauchée épique alors que Superman et Loïs La finale de la saison 3 prend son envol sur The CW.