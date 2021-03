Superman & Lois Saison 2 confirmée

Seuls deux chapitres ont été publiés, mais il semble que les choses se soient suffisamment rapprochées. La deuxième saison de Superman & Lois sera une réalité.

L’univers DC de CW continue de croître et de se consolider également. Malgré le début tardif de leur série habituelle puisque nous n’avons que deux épisodes à l’antenne, le deuxième saison de Superman & Lois.

La série a été créée la semaine dernière et aujourd’hui, nous avons vu son deuxième chapitre. Mais il semble que les chiffres accompagnent. Après tout, son premier épisode était l’une des meilleures premières pour une nouvelle émission sur la plate-forme CW. Ici, en Espagne, nous pouvons le voir sur HBO tous les mercredis.

A cette occasion, Superman & Lois raconte l’histoire d’un Clark Kent qui revient avec sa femme et ses deux adolescents à Smallville. La raison en est que l’un des jeunes hommes commence à montrer certains des pouvoirs de son père. Et devant l’impossibilité de les contrôler ou de les dominer dans Metropolis, ils décident de s’installer en ville.

Bien sûr, en plus des problèmes de famille et de village, il faut ajouter l’intrigue de super-héros. Dans ce cas, un homme mystérieux apparaît dans une sorte d’armure capable de mettre Superman en échec. Le mystère qui entoure ce personnage, sa relation avec le Kryptonien et l’apprentissage de ses deux jumeaux à contrôler leurs pouvoirs sont ce qui aura le rôle principal absolu dans la série.

Heureusement pour ceux d’entre nous qui n’aiment pas le remplissage, la saison n’aura que 15 épisodes. Autrement dit, nous ne verrons pas les 23 que les autres séries Arrowverse ont habituellement, comme Flash ou Supergirl. C’est parce qu’ils vont se concentrer sur l’intrigue principale et qu’ils n’iront pas trop loin. Et un serveur fait la vague avec ses oreilles, si nécessaire.