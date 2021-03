Superman & Lois feront une pause à la fin du mois de mars

La CW a annoncé que Superman & Lois ferait une pause à la fin du mois de mars. Et sa place sera prise par Supergirl.

Malgré le fait que la nouvelle série Man of Steel soit sortie avec beaucoup de force, il semble qu’elle va avoir un peu de paroncillo. La chaîne responsable de sa diffusion, la CW, a annoncé que Superman & Lois vont faire une pause à partir du 30 mars prochain.

Les raisons en sont « mon chien a fait ses devoirs », mais des époques de pandémie. Autrement dit, les problèmes liés à la production causés par COVID. Ainsi, on peut encore voir les chapitres 3 et 4 de la série qui seront diffusés mardi soir prochain aux Etats-Unis. Ici, nous les aurions prêts le mercredi sur HBO.

Que se passera-t-il alors avec ce créneau horaire qui laisse la série orpheline? Eh bien, ne vous inquiétez pas, il y a des effets COVID pour tout le monde ici. Emploi Supergirl l’occupera, qui diffusera sa sixième saison dans ce laps de temps. Ce sera le 30 mars, le jour où nous verrons le premier, jusqu’au 18 mai quand nous aurons le dernier, soi-disant.

Donc, entre « Supers », le jeu est sur la CW. Nous laisserons d’un côté l’histoire d’un Superman ayant des problèmes paternels avec ses deux enfants, et nous dirons au revoir à Kara avec style dans une finale de saison très atypique en raison de la pandémie.

Rappelons que ni les séries Flash ni Supergirl n’ont pu se terminer correctement l’année dernière. Ils n’ont même pas pu reprendre leurs heures normales non plus. La série Barry Allen, par exemple, a recommencé son voyage il y a à peine une semaine. Kara devra encore attendre deux. Et aucun d’entre eux n’a fini par clôturer la saison avec les parcelles qu’il aurait dû.

Voyons comment la série se termine et comment la série Superman & Lois se poursuit.