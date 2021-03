« Superman & Lois » est renouvelé pour une deuxième saison

Lors de la première de « Superman et Lois», Le CW il présenterait certaines des notes les plus élevées que le réseau ait obtenues au cours des deux dernières années. Bien que la série aura à peine la transmission de son deuxième épisode ce soir, après la première de la nouvelle saison de « Le flash», Les commentaires flatteurs des critiques et des téléspectateurs ont été plus que suffisants pour approuver la production de sa deuxième saison.

La série est l’une des nouvelles tranches liées à « Arrowverse», Univers narratif inspiré des personnages de Bandes dessinées DC, qui a de nouveau Tyler Hoechlin Interpréter Superman / Clark Kent, rôle qu’il aurait déjà joué dans la série « Super Girl« Et cela a joué un rôle important dans »Crise sur des terres infinies».

Cette série présente une nouvelle facette de la «Homme d’acier», Qui est maintenant marié à Lois lane, interprétée par Elizabeth Tulloch. Désormais, les deux ont de nouveaux rôles en tant que parents de deux adolescents: Jon (Jordanie Elsass) O Jordan (Alex Garfin), qui jusqu’à présent ne savait rien de l’identité secrète de leur père.

Après des années de lutte contre les super-vilains mégalomanes et les forces de l’espace Clark Il doit faire face à de nouveaux défis face au stress, à la pression et à la complexité émotionnelle qui accompagnent le fardeau d’être une figure paternelle, tout en maintenant son travail comme un symbole héroïque devant l’humanité.

La série présentera également le retour de certains personnages du passé, tels que Lana Lang, premier amour de Clark (Interprétée par Emmanuelle Chriqui) et son mari Kyle cushing (Erik Valdez). Les adultes ne seront pas les seuls à redécouvrir de nouvelles amitiés, en tant que jeunes Kent va former une amitié avec Sarah, la fille adolescente rebelle de La laine Oui Kyle.

La série est basée sur des personnages de Bandes dessinées DC créé par Jerry Siegel Oui Joe Shustler, étant écrit et produit par Todd Helbing, même qui fonctionne comme showrunner et qui avait déjà de l’expérience dans le « Arrowverse« À travers la série de »Le flash». Greg Berlanti, Sarah Schechter Oui Geoff John servent également de producteurs exécutifs avec Productions Berlanti collaborer avec Télévision Warner Bros.