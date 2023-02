Superman & Lois continuera après sa troisième saison, confirme James Gunn

Bien qu’il s’agisse de l’une des dernières séries DC Comics de la chaîne Le C.W.la tête de Studios DC, James Gunnconfirmez simplement que »Superman et Loïs » aura une ou deux saisons de plus au maximum après la première de sa troisième saison.

Lors d’un événement de presse pour la révélation du nouvel univers DC, Gunn et le co-réalisateur Pierre Safrana profité de l’occasion pour parler de l’état actuel de la série » Superman & Lois », après la sortie de la saison 3 prévue en mars de cette année.

Bien que le duo ait reconnu que la série se poursuivra probablement pendant « une autre saison ou deux », au-delà de cela, ils ne semblaient pas avoir un avenir optimiste. « C’est une émission que tout le monde aime, donc ça va durer un moment », a déclaré Gunn.

Même avec cela, l’annonce que » Superman & Lois » continuera après sa troisième saison est un soulagement pour ses fans. Récemment, The CW annulait toutes ses séries DC Comics, avec »Éclair » se termine avec sa neuvième saison, et avec »Chevaliers de Gotham » Étant les dernières productions que la chaîne prépare avec des propriétés DC.

La troisième saison de »Superman & Lois », qui sera présentée en mars de cette année, verra l’arrivée du méchant Lex Luthor, avec l’acteur Michel Cudlitz programmé pour l’interpréter. « Des années se sont écoulées depuis qu’il a disparu des yeux du public et il réapparaît, déterminé à réparer une injustice personnelle en se vengeant des deux personnes qui, selon lui, lui ont fait du tort : Superman (Tyler Hoechlin) et Loïs Lane (Isabelle Tulloch) », lit le synopsis officiel.

» Superman & Lois » a été développé par Todd Helbing et Greg Berlanti, basé sur les personnages de DC Comics créés par Jerry Siegel et Joe Shuster. La série voit Clark Kent et Lois Lane retourner à Smallville avec leurs fils Jonathan et Jordan, où ils retrouvent Lana Lang et sa famille.

La saison 3 de » Superman & Lois » sera diffusée le 14 mars sur The CW, reprenant son histoire des semaines après la finale de la saison deux.