Superman & Lois Big Reveal brise la règle de longue date de Clark Kent

Avertissement : l’article contient des spoilers pour Superman et Loïs Saison 2, Épisode 11Pratiquement tous les épisodes de The CW Superman et Loïs parvient à se sentir comme une finale de saison. L’épisode du mardi soir intitulé Vérité et conséquences n’était pas différent. Lorsque Jonathan Kent, d’un autre monde, atterrit sur terre pour semer la pagaille, cela menace non seulement la vie de la famille Kent, mais oblige Clark à révéler un secret de longue date à son ancienne petite amie et amie de longue date, Lana.

Bizzaro Jonathan est venu avec la chaleur, mais le fils de Clark, Jordan, a définitivement apporté la fumée. Tout le monde ne vous permettra pas de venir chercher son frère. La performance de Tyler Hoechlin en tant que Superman est stellaire, en particulier dans la scène émotionnelle où il renverse le thé à Lana. Au fait, Hoechlin a auditionné pour Zack Snyder Homme d’acier il y a quelques années mais a perdu le rôle au profit d’Henry Cavill. C’est aussi drôle de voir comment une paire de lunettes peut dissimuler son identité, et c’est ce qu’ont fait tous les acteurs qui ont incarné le super-héros, y compris Hoechlin. Alors, qu’est-ce qui rend ce Superman plus distinct?

FILM VIDÉO DU JOUR

En quoi ce Superman et ses intrigues diffèrent de tous les autres







En plus d’être un père de famille marié à Lois Lane, Clark a des fils jumeaux, Jonathan et Jordan, et vit dans la ferme familiale de Smallville. Il a été renvoyé du Daily Planet et Lois a démissionné. L’un des garçons a hérité de plus que la beauté de son père. Clin d’oeil clin d’oeil. Lana (Lang) Cushing est également maintenant mariée et a des enfants. L’ami vêtu d’Iron Man et partenaire dans la lutte contre le crime, John Henry « Steel » Iron, a été mis au courant du fait que Clark avait enfilé la cape après que Lois ait eu besoin de son aide pour sauver la vie de son mari. Un autre personnage, le lieutenant Mitchell Anderson, a également appris l’identité de Clark mais a emporté ce secret dans sa tombe. Alors, contrairement à toutes les autres séries ou films de Superman, ce Clark Kent a un peu plus de mal à conserver son identité.





Le drame des familles Kent et Cushing devient de plus en plus entrelacé. Jordan est désespérément amoureux de Sarah, la fille de Kyle et Lana, qui a récemment rompu avec lui. Lana a une cible massive sur le dos, avec Lana d’un autre monde qui a hâte de mettre la main sur elle. Oh, et ce Superman a un frère nommé Morgan Edge, alias Tal-Rho, qui mérite peut-être sa propre émission.

Maintenant qu’elle connaît la vérité, quelles seront les conséquences si Lana est mise au courant d’informations aussi sacrées ? Les téléspectateurs devront attendre et voir le 31 mai 2022, lorsque Superman et Loïs retourne à la CW.





Chris Evans a été battu et ensanglanté sur le tournage de The Grey Man de Netflix

Lire la suite





A propos de l’auteur