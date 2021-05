« Superman & Lois » anticipent leur retour dramatique avec une nouvelle bande-annonce

Après les débuts de Tyler Hoechlin en tant que Superman dans l’univers de The CW en 2016, cette incarnation du personnage a enfin sa propre série télévisée, arrivant sur le petit écran avec la première saison de « Superman & Lois », une série qui revient après son momentané hiatus avec Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lois Lane.

Le duo titulaire de la série comprend également Jordan Elsass et Alex Garfin, qui jouent les jumeaux Jonathan et Jordan. Après la mort de Martha Kent (Michele Scarabelli), Clark et sa famille ont été contraints de déménager de leur maison à Metropolis à l’ancienne ferme de Smallville, où les jumeaux apprennent l’identité de leur père après avoir développé leurs propres pouvoirs.

La CW a publié une nouvelle bande-annonce sur la suite de cette saison passionnante après la première de ses cinq premiers épisodes, anticipant une dynamique familiale de plus en plus sombre, abordant la façon dont Superman est venu très près de la mort, reconnaissant qu’il avait de la chance de survivre.

Jordan Kent semble continuer sa lutte interne avec ses nouveaux pouvoirs et les émotions d’un adolescent qui, jusqu’à récemment, menait une vie normale, s’appuyant sur un fort désir de vengeance contre ceux qui l’ennuyaient, posant un grand risque pour sa sûreté et sa sécurité. . celle des autres.

L’une des plus grandes distinctions que « Superman & Lois » a reçues depuis sa première est sa différence par rapport aux autres spectacles de l’univers CW, avec un niveau de travail visuel qui offre un spectacle presque cinématographique, montrant le grand effort que la chaîne a laissé sur la table au cours de son développement.

Le mois dernier, The CW a annoncé que « Superman & Lois » a été renouvelé pour une deuxième saison en raison de la réponse positive du public. La série a été écrite par Todd Helbing, qui sert de showrunner après son expérience dans l’équipe créative de « The Flash ». Greg Berlanti, Sarah Schechter et Geoff John sont producteurs exécutifs.