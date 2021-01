‘Superman & Lois’ a une nouvelle bande-annonce

Une nouvelle bande-annonce pour la prochaine série de La CW, ‘Superman & Lois’, qui montre un aperçu de ce qui nous attend dans la première saison de l’émission.

La série mettra en vedette Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch Interpréter Clark Kent et Lois lane après avoir déjà paru dans le Arrowverse dans ‘Super Girl’. Désormais, les deux seront les protagonistes d’une nouvelle série de Le CW, centré sur la vie de famille du couple et de leurs deux adolescents.







Jordanie Elsass jouera Jonathan Kent, tandis que Alexandre Garfin fera la même chose avec Jordan Kent. Certaines avant-premières ont prévu que les deux frères seront très différents alors que la série continue sur son chemin vers la maturité.

Il nouvelle bande-annonce de ‘Superman et Lois’ a avancé, maintenant, un élément clé et c’est que les enfants de Clark et Lois ils ne savent pas que leur père est Superman.







La série, ‘Superman et Lois’ sa première est prévue pour le prochain 23 février.