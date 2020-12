Superman: L’histoire Warner Bros. a envoyé Kevin Smith

Bien avant Kevin Smith s’impliquera dans les adaptations de DC à travers l’univers partagé de la chaîne « Le CW», Le cinéaste indépendant a l’une des anecdotes les plus fascinantes de l’industrie cinématographique de super-héros.

Après la première de « Mallrats« Il aurait été impliqué dans le développement d’une cassette appelée »Superman vit», Pour lequel il a tenu de nombreuses réunions avec les dirigeants de Warner Bros.Smith Je détaillerais cette expérience sur le DVD « Une soirée avec Kevin Smith»(Qui est une histoire qui n’a pas de gaspillage et doit être vue avant de continuer avec la note).

Au fil des ans, c’est une anecdote qui est devenue un sujet de conversation régulier Forgeron, qui n’hésite pas à le partager dans diverses interviews et podcasts. Récemment, Forgeron a annoncé qu’il avait trouvé l’un des premiers contacts qu’il avait reçus du studio, qui comprenait une ligne narrative de la vision originale qui avait été faite pour ce film.

Le cinéaste révélerait dans son podcast Fatman au-delà qui a fait la découverte en faisant du ménage dans son bureau. Lettre de Warner Bros avait une date du 15 mai 1996, qui commençait comme suit:

Il est temps pour la renaissance d’un héros. Comme vous le savez, nous sommes en train de faire un nouveau film de Superman, qui fait entrer le super-héros le plus célèbre du monde dans le 21e siècle.La collection de bandes dessinées qui l’accompagne constitue la base de cette histoire. Nous serions ravis d’en discuter avec Kevin Smith à votre convenance.

Forgeron a procédé à la lecture de la ligne narrative que les dirigeants recherchaient pour le film, qui commencerait par un Superman être vaincu par Brainiac, qui est décrit comme un « génie » intergalactique qui cherche à recueillir les meilleurs échantillons d’ADN de l’univers. Superman aurait été secrètement pris en charge par son mentor Cadmus, mais au moment de reprendre conscience, il se rend compte qu’il a perdu ses pouvoirs.

Lois lane pleure la mort de son être cher, tandis que Brainiac Il cherche désespérément le corps du héros qu’il croit mort. Superman devrait revenir avec l’aide d’une combinaison de haute technologie qui l’aiderait à retrouver ses capacités, en luttant contre Parasite et Banshee, les hommes de main de son ennemi, cherchant à retrouver l’amour de Lois alors qu’il se prépare à une bataille finale pour sauver la planète qu’il appelle chez lui.

« C’est comme ça que j’ai eu cette fichue histoire de Superman»Commente Smith en plaisantant. «C’est littéralement le chemin où cela a commencé, le document qui a conduit à cet autre. Moi écrivant sur Superman et que rien ne s’est passé avec cela, puis je raconterai cette histoire pendant les 20 prochaines années. »

À un moment donné de son développement, « Superman vit« Avait Nicolas Cage en tant que protagoniste et Tim Burton en tant que réalisateur en charge, qui abandonnerait le scénario pour Forgeron pour travailler votre propre traitement de l’histoire. Les coûts de production élevés et la mauvaise réception de «Batman et Robin«Cela ferait annuler le projet au studio.