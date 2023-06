Superman: Legacy pourrait introduire un autre groupe majeur de personnages DC

James Gunn travaille activement au développement de Dieux et Monstrela première phase de la nouvelle DCU, qui comprendra les débuts d’un nouveau Man of Steel dans Superman : Héritage.





Mais le retour de Clark Kent sur grand écran ne sera pas le seul projet de la franchise, qui cherche à construire un univers connecté comme l’ont fait Marvel Studios. Et il semble que les connexions seront présentes dès le premier instant.

Selon The Hollywood Reporter, les membres de L’Autoritéun autre des films que Gunn développe pour la DCU, fera partie du nouveau Superman film.

En fait, lorsque Gunn et Safran ont annoncé le premier lot de projets qui feraient partie de Dieux et monstres plus tôt cette année, ils ont détaillé que Superman : Héritage conduirait à L’Autoritéil serait donc logique qu’ils soient impliqués d’une manière ou d’une autre dans l’histoire du dernier fils de Krypton.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Les autres films confirmés pour la première phase du nouveau DCU sont Batman : Le Brave et le Bold, Supergirl : la femme de demain et Chose des marais. Pour le petit écran, Gunn et son équipe travaillent sur le centre des séries sur Booster Gold, Green Lantern, Wonder Woman’s Amazons, Viola Davis’ Amanda Waller et Commandos Créaturesqui sera un spectacle animé.





Comment Superman : Legacy et The Authority pourraient-ils se connecter ?

Bandes dessinées DC

Introduit pour la première fois en 1999, créé par Warren Ellis et Bryan Hitch, L’Autorité les bandes dessinées ont été publiées sous l’empreinte Wildstorm. Il se concentre sur un groupe de héros et d’anti-héros moralement douteux qui feront tout ce qu’il faut pour maintenir la paix et l’ordre, même si cela les amène à prendre des mesures extrêmes. Une éthique que Superman ne partage pas du tout, et cela pourrait être un point important pour les unir.

Tout comme c’est arrivé dans Batman contre Superman, les idéologies différentes des protagonistes les amènent à s’affronter, même si au bout du compte ils cherchaient tous les deux la même chose. L’Autorité et Kal-El veulent tous deux assurer la sécurité du monde, mais leurs méthodes pour le faire sont très différentes. Donc, s’ils avaient un ennemi commun, une très grande menace devant eux, il serait intéressant de voir comment ces différentes visions se heurtent.

En effet, en 2021, l’écrivain Grant Morrison et l’artiste Mikael Janin ont publié Superman et l’Autoritéune série en quatre parties qui unit l’homme d’acier à l’équipe, bien qu’il s’agisse d’une version alternative de celle-ci.

Pour l’instant, aucun des deux projets, ni Superman : Héritage ou L’Autorité n’ont confirmé aucun membre de leur distribution, mais il est possible qu’une annonce liée au casting du film écrit et réalisé par James Gunn arrive dans les prochains mois, puisque la nouvelle aventure de Superman devrait commencer à tourner au début 2024.

Lancer des rumeurs liées à Superman : Héritage sont présents tous les jours sur les réseaux sociaux, avec des noms comme David Corenswet ou Nicholas Hoult parmi les candidats préférés pour jouer dans le film.