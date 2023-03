Superman : Legacy : James Gunn confirme qu’il sera le réalisateur du nouveau film de DC Studios

Le directeur des studios DC, James Gunnvient de confirmer qu’il dirigera »Superman : Héritage », le premier film de l’univers DC. Gunn a annoncé la nouvelle via un message sur son Twitter officiel, révélant que la sortie du film tomberait le jour de l’anniversaire de son défunt père.

« Oui, je dirige Superman: Legacy qui sortira le 11 juillet 2025 », a écrit Gunn. « Mon frère Matt m’a dit que lorsqu’il a vu la date de sortie, il s’est mis à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, ‘Mec, c’est l’anniversaire de papa.’ Je ne m’étais pas rendu compte ».

Il a poursuivi en disant: » J’ai perdu mon père il y a presque trois ans. Il etait mon meilleur ami. Il ne me comprenait pas quand j’étais enfant, mais il soutenait mon amour des bandes dessinées et mon amour des films et je ne ferais pas ce film maintenant sans lui. »

Oui, je réalise Superman : Legacy qui sortira le 11 juillet 2025. Mon frère Matt m’a dit quand il a vu la date de sortie qu’il s’est mis à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit: « Mec, c’est l’anniversaire de papa. » Je n’avais pas réalisé. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g —James Gunn (@JamesGunn)

Gunn a révélé qu’il s’était déjà vu offrir un film Superman par Warner Bros. en 2018, mais le réalisateur a décidé de réaliser « The Suicide Squad » en 2021 en tant que suite solo de « Suicide Squad » en 2016.

« J’ai d’abord dit non parce que je n’avais pas une manière unique, amusante et émotionnelle qui donnerait à Superman la dignité qu’il méritait », a écrit Gunn sur son Twitter. « Puis il y a un peu moins d’un an, j’ai vu un moyen d’entrer, centré sur l’héritage de Superman : ses parents kryptoniens et ses parents fermiers du Kansas, qui font allusion à qui il est et aux choix qu’il fait. »

» Superman: Legacy » a été annoncé pour la première fois en décembre 2022. Bien que Gunn ait écrit le scénario du film, il n’a pas été confirmé s’il dirigerait également le film. Cette confirmation intervient quelques jours après que l’auteur de bandes dessinées Tom King, qui fait partie de DC Studios, a confirmé que Gunn écrirait et réaliserait le nouveau film Superman.

Bien que « Superman : Legacy » présente une version plus jeune du personnage, il n’abordera pas les origines de l’homme d’acier. Le film DC Universe suivra une version déjà établie de Clark Kent en tant que Superman, après ses jours au journal Daily Planet.

De même, il a été confirmé que Henry Cavill il ne jouera pas Superman dans ce film, bien qu’il ait confirmé son retour en tant que personnage. Gunn a déclaré que le film mettrait en vedette un acteur plus jeune, à la recherche d’un « plus jeune que la quarantaine ».

» Superman : Legacy » sortira en salles le 11 juillet 2025.