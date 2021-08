Superman : la série animée obtient un coffret complet remasterisé pour son 25e anniversaire

Warner Bros. Home Entertainment et DC célèbrent le 25e anniversaire de Superman : la série animée avec un coffret Blu-ray entièrement remasterisé. Superman: The Complete Animated Series, qui comprend plusieurs heures de bonus avec un tout nouveau documentaire détaillant la création de l’un des dessins animés de super-héros les plus appréciés de l’histoire, sera disponible à partir du 12 octobre 2021.

Produit par Warner Bros. Animation (WBA), Superman : The Animated Series, lauréat d’un Emmy Award, était la suite parfaite du célèbre Batman : la série animée. Les producteurs Bruce Timm, Paul Dini et Alan Burnett ont élevé la présence animée de The Man of Steel avec un regard imaginatif et sincère sur les aventures de Superman à Metropolis aux côtés de Lois Lane et face aux méchants comme Lex Luthor, Brainiac, Darkseid et plus encore. Créée le 6 septembre 1996, la série a poursuivi la domination de la WBA dans l’animation de super-héros, établissant une fois de plus de nouvelles normes pour la narration, la direction artistique et les performances d’acteur – et recueillant 11 nominations aux Emmy Awards et deux Emmy Awards, dont les plus grands honneurs en tant que spécial exceptionnel. Programme d’animation de classe de 1998.

Le remarquable Superman : la série animée complète Le coffret comprend près de 21 heures de divertissement réparties sur six disques Blu-ray, dont les 54 épisodes passionnants, une toute nouvelle fonctionnalité de définition de la série intitulée Superman: Timeless Icon, un épisode de commentaire vidéo spécial et trois épisodes spécialement sélectionnés avec des commentaires audio de les showrunners.

Les 54 épisodes ont été remasterisés à partir des sources originales Interpositive 35 mm, en accordant une attention particulière à la correction des couleurs, au nettoyage de la saleté et des rayures, et en ajoutant une passe de réduction du grain pour créer une image impeccable, tout en veillant à ne pas affecter les lignes d’origine dans l’illustration de l’animation. L’audio a été retransféré à partir des masters audio d’origine et la série est présentée dans son format d’image d’origine (4×3).

Le quatuor de producteurs composé de Bruce Timm, Paul Dini, Alan Burnett et Glen Murakami a dirigé la production de Superman: The Animated Series aux côtés des producteurs exécutifs Jean MacCurdy et Haven Alexander. Shirley Walker et les Dynamic Music Partners (Michael McCuistion, Lolita Ritmanis, Kristopher Carter) ont composé la partition primée, tandis que Andrea Romano, huit fois lauréate d’un Emmy Award, a dirigé un casting vocal étoilé. Curt Geda et Dan Riba ont été réalisateurs d’animation pour plus de la moitié des épisodes.

Le Superman : la série animée le casting a poursuivi la présentation inégalée des stars invitées que Batman: The Animated Series avait initialement établies. La longue liste de distribution est remplie de sommités, leurs lauriers dont un Oscar et 10 nominations aux Oscars ; 37 Emmy Awards et 186 nominations aux Emmy ; 16 Golden Globe Awards et 54 nominations ; cinq prix Annie et 38 nominations ; quatre Grammy Awards et 14 nominations ; et neuf personnes honorées d’étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, dont Ed Asner, Mark Hamill, William H. Macy, Marion Ross, Malcolm McDowell, Efrem Zimbalist Jr., Michael York, Roddy McDowall et Paul Williams.

Tim Daly (Madame Secretary, Private Practice, Wings) a dirigé le casting en tant que Clark Kent et Superman aux côtés de Dana Delany (Body of Proof, Desperate Housewives, China Beach) en tant que Lois Lane, David Kaufman (Danny Phantom, Stuart Little) en tant que Jimmy Olsen et Clancy Brown (Dexter, The Shawshank Redemption, SpongeBob SquarePants) dans le rôle de Lex Luthor. Le casting étoilé comprenait des habitués de la série – et leurs personnages – Lauren Tom (Angela Chen), Victor Brandt (professeur Hamilton), Corey Burton (Brainiac), Joseph Bologna (Dan Turpin), George Dzundza (Perry White), Brad Garrett ( Bibbo Bibbowski), Shelley Fabares (Martha Kent), Joanna Cassidy (Maggie Sawyer), Lisa Edelstein (Mercy Graves), Mike Farrell (Jonathan Kent) et Michael Ironside (Darkseid).

Les stars invitées notables de la série ont présenté Mark Hamill, Ed Asner, Dean Jones, Melissa Joan Hart, Robert Morse, Al Roker, Brian Cox, Jason Priestley, Peter Gallagher, David Warner, Michael Dorn, Christopher McDonald, Bruce Weitz, Andrea Martin, Miguel Ferrer , Ron Perlman, Bud Cort, Gilbert Gottfried, Robert Hays, Dennis Haysbert, Laraine Newman, Nancy Travis, Xander Berkeley, Jonathan Harris, John Glover, Sandra Bernhard, Jack Carter, Ernie Hudson, Henry Silva et Robert Patrick.

Superman : la série animée complète – Contenu amélioré

Superman : icône intemporelle (nouvelle fonctionnalité) – Une toute nouvelle fonctionnalité bonus, produite spécifiquement pour la sortie Blu-ray remasterisée de Superman: The Animated Series, révèle le parcours compliqué de la série et ceux qui ont créé la nouvelle mythologie pour The Man of Steel, racontée par les producteurs Bruce Timm et Paul Dini, le réalisateur Dan Riba, l’écrivain Bob Goodman, le directeur de casting/dialogue Andrea Romano, et Tim Daly & Clancy Brown, les voix annoncées de Superman et Lex Luthor, respectivement.

Un petit morceau d'anecdotes (Featurette) – Alors tu penses connaître ton anecdote sur Superman ? Attendez d'entendre parler de la connexion de la série à Telly Savalas ! Un casse-tête pour divertir tous les fans de Superman : The Animated Series !

– Alors tu penses connaître ton anecdote sur Superman ? Attendez d’entendre parler de la connexion de la série à Telly Savalas ! Un casse-tête pour divertir tous les fans de Superman : The Animated Series ! Superman : Apprendre à voler (Fonctionnalité) – Entrez dans l’esprit de l’équipe créative derrière Superman: The Animated Series alors qu’ils détaillent la naissance de cette version animée de Superman et de ses mondes incroyables. Les conférenciers invités incluent les producteurs Paul Dini, Bruce Timm et Alan Burnett, le directeur artistique/producteur Glen Murakami et les réalisateurs Dan Riba et James Tucker.

– Entrez dans l’esprit de l’équipe créative derrière Superman: The Animated Series alors qu’ils détaillent la naissance de cette version animée de Superman et de ses mondes incroyables. Les conférenciers invités incluent les producteurs Paul Dini, Bruce Timm et Alan Burnett, le directeur artistique/producteur Glen Murakami et les réalisateurs Dan Riba et James Tucker. Construire la mythologie : les seconds rôles de Superman (long-métrage) – Les personnages autour de Superman sont à l’honneur dans ce regard approfondi sur tout le monde, de Lois Lane, Jimmy Olsen et Perry White à Maggie Sawyer, Lana Lang et Ma & Pa Kent. Les producteurs Paul Dini, Bruce Timm et Alan Burnett, le directeur artistique/producteur Glen Murakami et les réalisateurs Dan Riba et James Tucker donnent aux téléspectateurs le scoop.

– Les personnages autour de Superman sont à l’honneur dans ce regard approfondi sur tout le monde, de Lois Lane, Jimmy Olsen et Perry White à Maggie Sawyer, Lana Lang et Ma & Pa Kent. Les producteurs Paul Dini, Bruce Timm et Alan Burnett, le directeur artistique/producteur Glen Murakami et les réalisateurs Dan Riba et James Tucker donnent aux téléspectateurs le scoop. Menaces of Metropolis: Derrière les méchants de Superman (Featurette) – Votre héros est aussi bon que les méchants qui l’entourent, et Superman: The Animated Series a une galerie de voyous de méchants de haut niveau, y compris les adversaires traditionnels Lex Luthor, Brainiac, Bizarro, Metallo, M. Mxyzptlk, Toyman et Parasite, ainsi que de nouveaux méchants créés pour la série – comme Live Wire et Luminus. Les producteurs Bruce Timm, Alan Burnett et Paul Dini, les réalisateurs James Tucker et Dan Riba et la directrice de casting/dialogue Andrea Romano nous font visiter les méchants.

– Votre héros est aussi bon que les méchants qui l’entourent, et Superman: The Animated Series a une galerie de voyous de méchants de haut niveau, y compris les adversaires traditionnels Lex Luthor, Brainiac, Bizarro, Metallo, M. Mxyzptlk, Toyman et Parasite, ainsi que de nouveaux méchants créés pour la série – comme Live Wire et Luminus. Les producteurs Bruce Timm, Alan Burnett et Paul Dini, les réalisateurs James Tucker et Dan Riba et la directrice de casting/dialogue Andrea Romano nous font visiter les méchants. The Despot Darkseid : Un méchant digne de Superman (Featurette) – Darkseid occupe le devant de la scène dans cet examen de l’un des adversaires les plus vicieux de The Man of Steel, ainsi que d’autres personnages du Quart Monde qui apparaissent dans Superman: The Animated Series. La featurette comprend les producteurs Paul Dini, Bruce Timm et Alan Burnett, le directeur artistique/producteur Glen Murakami, les scénaristes Rich Fogel et Stan Berkowitz, le réalisateur James Tucker et Charles Hatfield (Department of English, Cal State Northridge).

Commentaires audio

Stolen Memories – les producteurs Bruce Timm, Paul Dini et Alan Burnett, le réalisateur Curt Geda et le directeur artistique/producteur Glen Murakami.

Le dernier fils de Krypton – Partie 1 – les producteurs Bruce Timm, Paul Dini et Alan Burnett, le réalisateur Dan Riba et le directeur artistique/producteur Glen Murakami.

The Main Man – Part 2 – les producteurs Bruce Timm et Paul Dini, le réalisateur Dan Riba et le directeur artistique/producteur Glen Murakami.

Commentaire vidéo

Mxyzpixilated – producteur Bruce Timm, producteur/scénariste Paul Dini, réalisateur Dan Riba et modérateur Jason Hillhouse.

