Superman : la série animée créée il y a 25 ans aujourd’hui

C’est le moment de célébrer pour les fans de Man of Steel car nous venons d’atteindre le 25e anniversaire de Superman : la série animée. Présenté en première sur Kids’ WB le 6 septembre 1996, le dessin animé était la deuxième série de l’univers animé DC après Batman : la série animée, qui a été un grand succès. En contraste frappant avec Homme chauve-souris, toutefois, Superman était beaucoup plus vibrant et plus proche du ton de sa source, constituant l’une des plus grandes adaptations de tous les temps.

Alan Burnett et Bruce Timm ont développé Superman : la série animée, écrivant également le dessin animé avec Stan Berkowitz. Tim Daly a fourni la voix de Clark Kent, à la tête d’un casting qui comprenait également Dana Delany dans le rôle de Lois Lane, David Kaufman dans le rôle de Jimmy Olsen et Clancy Brown dans le rôle de Lex Luthor. De nombreuses célébrités notables avaient également fourni des rôles d’invité dans la série, notamment Roddy McDowall, Melissa Joan Hart, Ron Perlman, Malcolm McDowell, Gilbert Gottfried et Ed Asner.

Finalement, Superman : la série animée consisterait en trois saisons avec son dernier épisode diffusé en 2000. L’histoire a été poursuivie dans une adaptation de bande dessinée qui a mis fin à sa diffusion en 2002 après 68 numéros. L’univers animé de DC avait continué de croître en dehors de Superman, avec des émissions comme Batman au-delà, Choc statique, et Le projet Zeta arriver à peu près à la même époque.

Le même Superman le personnage est revenu dans la série de suites croisées Ligue des justiciers et Ligue de justice illimitée, bien que Tim Daly n’ait pas pu revenir en tant que voix de Kal-El. C’était parce qu’il était occupé à travailler sur une nouvelle adaptation de Le fugitif à l’époque. S’adressant à nous en 2009 tout en repensant au rôle, Daly a admis qu’il « avait vraiment manqué » de jouer le rôle, ce qui le conduirait à exprimer Superman dans des films d’animation ces dernières années.

« C’est jouer 101 », a-t-il également déclaré à propos du rôle « Je vois ce que Superman est censé dire, puis je le dis aussi honnêtement et directement que possible. C’est toujours plus amusant de jouer les méchants et il y a beaucoup plus de latitude , mais c’est beaucoup plus difficile de jouer le bon gars – surtout quelqu’un d’aussi propre et direct et d’All-American que Superman. Vous devez vraiment vous engager dans l’idée que ce gars croit en sa mission, qu’il dit la vérité et qu’il est regarder quelqu’un dans les yeux et le lui donner directement. C’est étonnamment difficile à faire. «

Les fans en ligne ont célébré les 25 ans de la Superman dessin animé. Pour de nombreux fans de Man of Steel, le spectacle reste un favori personnel des nombreuses incarnations du super-héros. Comme le dit un fan, « Joyeux 25e anniversaire au meilleur dessin animé #Superman et l’un de mes médias préférés de Superman de tous les temps! »

Joyeux 25e anniversaire aux meilleurs #Superman dessin animé et l’un de mes morceaux préférés des médias Superman de tous les temps ! pic.twitter.com/gwYZ76tNaf — Peyton le fan de bandes dessinées/dessins animés ! (@Peyton02460675) 6 septembre 2021

Joyeux 25e anniversaire à Superman : la série animée! Un quart de siècle s’est peut-être écoulé depuis la première, mais la série tient vraiment très bien. C’est le moment idéal pour regarder des épisodes classiques de la série, et vous pouvez le faire dès maintenant en les consultant sur HBO Max. Vous pouvez participer à la célébration du 25e anniversaire avec d’autres fans sur Twitter.

OTD en 96, « Superman: The Animated Series » a été présenté en prime time à 20h ! « Le dernier fils de Krypton – Partie 1, 2 et 3 » a été montré et a donné à une génération un nouveau Superman à encourager et à croire qu’il pouvait voler – @TimmyDaly!#SupermanTheAnimatedSeries#SupermanTAS#SupermanTAS25#timdalypic.twitter.com/1ihj9eeuJ1 – Spectacle de Superman du samedi matin (@SatSupermanShow) 6 septembre 2021

Joyeux anniversaire à Superman : la série animée, qui a fait ses débuts ce jour-là en 1996 ! Nos sincères remerciements vont à tous les artistes, producteurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs et animateurs qui ont travaillé pour nous offrir ce spectacle incroyable! #DCAU#Supermanpic.twitter.com/fkIZ9W1WjU – La revue DCAU (@DCAUReview) 6 septembre 2021

Il y a 25 ans aujourd’hui, ‘SUPERMAN: THE ANIMATED SERIES’ était créée. pic.twitter.com/Qm7k93eqBt – Crave de dessin animé (@thecartooncrave) 6 septembre 2021

Première #OnThisDay en 1996,

Superman la série animée https://t.co/Tm3DGsMe9fpic.twitter.com/LNclwAQOfj – Austin Kuykendall (@Freebyrd316) 6 septembre 2021

#Superman: La série animée, avec Tim Daly dans le rôle de Clark Kent/Superman et Dana Delany dans le rôle de Lois Lane, a fait ses débuts il y a 25 ans aujourd’hui. pic.twitter.com/EzeMqrqLFL – Superman et Lois : le podcast des nouvelles aventures (@TVSupermanLois) 6 septembre 2021

« Superman: The Animated Series » durerait 54 épisodes sur trois saisons. Il serait nominé pour 10 Emmy Awards, dont deux. pic.twitter.com/xSjS6C7Ep7 – Charles Apple (@charlesapple) 6 septembre 2021

Sujets : Superman