Superman : la liste des remplaçants possibles pour Henry Cavill

Henry Cavill a cessé d’être Superman malgré son court retour en tant que héros de Black Adam. Quels acteurs pourraient le remplacer en tant que personnage?

© IMDbHenry Cavill comme Superman

Henry Cavill retourné comme Superman pendant un bref instant pendant la scène post-générique de Adam noir où le personnage raconte l’antihéros joué par Dwayne Johnson Quoi « faut parler ». Le public est devenu fou avec la séquence, cependant, cela n’a pas suffi à convaincre James Gunn sur la continuité des Britanniques dans Bandes dessinées DC. Rappel : le directeur de Escouade suicide il est le nouvel homme fort de la marque sur le plan créatif.

que va-t-il se passer maintenant avec Superman? David Zaslavle numéro un de Découverte Warnera déclaré dans le passé qu’ils allaient concentrer leurs efforts pour donner au personnage l’attention qu’il mérite et sur Internet, la rumeur dit que James Gunn veut faire un film racontant les débuts de Clark Kent en tant que super-héros le plus paradigmatique de la marque dans un redémarrer que beaucoup de gens rejettent.

+ Acteurs qui pourraient remplacer Henry Cavill

.3. jacob elordi

Il a joué dans la franchise populaire La cabine des baisers pour Netflix en plus d’être l’un des points culminants de la célèbre série de HBO, Euphorie, où il partage le casting avec Zendaya. Son âge est un plus si l’on tient compte de l’intention des dirigeants de DC de montrer une version jeune du Kryptonien le plus célèbre de tous les temps.

.2. Noé Centineo

Le jeune acteur a déjà participé à Adam noir pour Bandes dessinées DC où il personnifiait Atom Smasher mais étant le cas que le nouveau Superman sera inclus dans une nouvelle continuité de la marque, ce qui signifie, certainement, que ce sera un vrai redémarreril n’y aura aucun problème pour que cet interprète reprenne le rôle qui incombait autrefois à Henry Cavill.

.1. austin abram

Cet acteur a aussi l’âge idéal pour être le Superman que James Gunn veut porter sur grand écran. Au même titre qu’Elordi, il participe à Euphorie dans HBOen plus de faire partie de différents projets avec le public adolescent comme cible principale où la série de Noël de Netflix, tiret et liset un titre pour lequel il est préparé comme il l’est Revanche maintenant. Le nouveau Superman ? On verra.

