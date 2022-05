Superman Fan Art imagine Jacob Elordi d’Euphoria comme l’homme d’acier

Ce n’est qu’une question de temps avant que le prochain Superman en direct ne revienne sur grand écran, mais la plus grande question que se posent les fans est de savoir qui finira par jouer le célèbre super-héros. De nombreux fans d’Henry Cavill ont gardé l’espoir d’un Homme d’acier suite, bien qu’il n’y ait eu aucune indication qu’un tel projet soit envisagé chez Warner Bros. Pendant ce temps, Cavill s’est occupé d’autres rôles majeurs en tant que star de Le sorceleur ainsi que des rôles dans les films à venir Enola Holmes 2 et Argyle.

Il a également été question de redémarrer le Superman série de films avec l’écrivain Ta-Nehisi Coates tandis que Michael B. Jordan développe une série limitée distincte pour HBO Max après l’incarnation Val-Zod du personnage. En tout cas, on ne sait pas exactement ce qui va suivre pour Superman et quels acteurs seraient envisagés pour jouer la prochaine version grand écran. De nombreux fans ont apporté leur soutien Euphorie et La cabine des baisers l’acteur Jacob Elordi, à tel point que les artistes numériques BFH Design et SPDRMNKYXXIII ont tous deux créé leur propre fan art illustrant à quoi ressemblerait le casting fantastique.

FILM VIDÉO DU JOUR

Outre Henry Cavill, George Reeves, Christopher Reeve et Brandon Routh sont d’autres acteurs célèbres qui ont joué Superman sur grand écran. Sur le petit écran, Tyler Hoechlin a décrit l’incarnation de Superman par Arrowverse comme l’une des co-stars de la série à succès. Superman et Loïs. Le super-héros a également été incarné par Tom Welling (Smallville) et Dean Caïn (Lois et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman).

En relation: Superman: 7 réalisateurs que Warner Bros. devrait envisager pour un nouveau film

Jacob Elordi voit ses jours comme comptés sur Euphoria de HBO

Jacob Elordi a été un interprète hors pair sur Euphorie, mais l’acteur ne voit pas la série comme un rôle à long terme pour sa carrière. Il sent qu’il commence à vieillir pour dépeindre de manière convaincante des personnages adolescents, comme l’a dit le jeune homme de 24 ans Variété en avril.

« J’aimerais le voir devenir majeur parce que je pense que je vieillis. J’ai peur de devenir trop vieux pour le lycée », a-t-il déclaré.

Euphorie a déjà été renouvelé pour une troisième saison, nous savons donc qu’Elordi passera au moins une saison de plus dans ce rôle. L’acteur n’a pas eu de conversations avec Euphorie créateur Sam Levinson, mais il a une idée en tête de ce qui pourrait arriver avec son personnage, Nate, après son diplôme d’études secondaires.

« Je pense qu’il a une ferme, il laisse tout derrière lui et commence à fabriquer ses propres produits… à partir de chanvre », a expliqué Elordi. « Je n’ai eu aucune conversation avec lui. Mon seul espoir est que je n’aurai peut-être plus à marcher silencieusement dans le couloir d’un lycée, je vieillis. »

Elordi peut être vu dans les deux premières saisons de Euphorie qui peut être trouvé en streaming sur HBO Max.