Superman et Wonder Woman sortiront du placard dans DC Comics

LEGO 76157 DC Comics Super Heroes Wonder Woman vs Cheetah avec Ensemble de Construction, Jouets à Collectionner pour Enfants

Ce modèle à deux faces comprend un bunker high-tech et une tour d’émetteur pivotante. Quand les enfants réunissent Wonder Woman (Diana Prince) et son ennemie jurée, Cheetah (Dr Barbara Minerva), tout peut arriver ! La figurine ailée de Wonder Woman et celle de Cheetah s'affrontent, tandis que la figurine de Max prend les commandes du centre de contrôle. Au-dessus, la tour de l'émetteur tourne à 360° et de haut en bas. Les enfants peuvent placer la figurine de Wonder Woman sur l'émetteur rotatif. Tout en survolant la tour, Max prend les commandes. C’est alors que la super-méchante Cheetah entre en scène pour une bataille épique ! Les garçons et les filles de 7 ans et plus peuvent vivre des aventures passionnantes et laisser libre cours à leur imagination avec ce jeu populaire LEGO DC Wonder Woman. Un excellent cadeau pour tous les jeunes super-héros en quête d'action. Le set LEGO DC Wonder Woman vs Cheetah (76157) mesure 19 cm de haut et 17 cm de large. Il comprend un radar de 20 cm et permet de développer l’imagination à grande échelle. Ne requiert pas de piles ; les enfants peuvent donc jouer avec ce set LEGO DC Wonder Woman 1984 quand ils le souhaitent. Ce jeu pratique développe la pensée créative, l'imagination et les capacités de résolution de problèmes. Pour les personnes qui cherchent un set de super-héros pour un enfant qui débute dans la construction LEGO, ce jeu sur le thème de Wonder Woman et Cheetah est accompagné d'un guide facile qui permet de construire et jouer immédiatement. Les sets de jeu LEGO DC permettent de jouer seul ou à plusieurs ; les enfants peuvent recréer les scènes de leurs films préférés, inventer des histoires ou tout simplement exposer leurs constructions dans leur chambre. Les briques LEGO sont conformes aux normes industrielles les plus élevées ; elles sont compatibles entre elles, s'imbriquent et se séparent facilement, et cela depuis 1958. Chaque brique et pièce LEGO est soumise à des tests de chute, de chaleur, d’écrasement, de torsion puis analysée afin de vérifier que chaque set est conforme aux normes de sécurité les plus élevées au monde pour les super-héros en herbe.