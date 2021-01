Superman et Lois reviennent accompagnés dans le trailer de leur nouvelle série

La CW nous laisse le nouveau trailer de Superman & Lois, la nouvelle série Man of Steel, qui arrivera en février.

L’univers que DC a créé avec la série Arrowverse du réseau américain CW continue de grandir. Et il le fait avec une nouvelle série du Kryptonien le plus célèbre de tous les temps … et avec sa femme et ses enfants. Sa première aura lieu fin février et pour nous donner un peu de contexte, aujourd’hui ils nous ont laissé le Bande-annonce de Superman & Lois.

La série, qui vient combler les lacunes laissées par des émissions comme Arrow, qui s’est terminée la saison dernière, se concentrera sur la vie de parents de Clark et Lois. Dans le dernier croisement de l’univers DC, nous avons vu comment le couple a enfin eu leur premier enfant, Jonathan. Cependant, ce ne sera pas le seul dont ils auront besoin pour avancer. Le second, Jordan, sera également avec eux, et la principale préoccupation des parents est de savoir s’ils hériteront de quelque chose des pouvoirs de Superman.

Le héros dont le monde a besoin. L’événement de première de 2 heures est diffusé le mardi 23 février! Diffusez gratuitement le lendemain uniquement sur The CW. #SupermanAndLois pic.twitter.com/rkkEcdQrAE – Superman et Lois (@cwsupermanlois) 21 janvier 2021

Superman continuera d’être joué par Tyler Hoechlin et Lois Lane par Elizabeth Tulloch. Ses enfants, nous verrons à travers Jordan Elsass (comme Jonathan) et Alexander Garfin (comme Jordan). L’histoire commence lorsque la famille retourne à Smallville et retrouve de vieux amis, comme Lana Lang (Emmanuelle Chriqui). Quant aux menaces, en plus d’élever deux enfants, un inconnu entrera dans leur vie pour les tester.

La série sera diffusée en première sur le réseau américain le 23 février Et bien qu’il ait un lien avec l’Arrowverse, pour le moment, nous ne savons pas dans quelle mesure ils peuvent être ensemble. Et c’est que quelques années vont s’écouler entre ce que nous avons entre les mains de la série DC et les événements de Superman & Lois.

Pour le moment, on se contente de mieux que batwoman. Si nous l’aimons, nous commencerons à le comparer avec Smallville ou avec (pour l’instant) insurmontable Lois & Clark: Les nouvelles aventures de Superman.