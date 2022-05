‘Superman et Lois’ ont déjà une nouvelle date pour la fin de la saison

Le canal La CW ont révélé les dates de sortie de certaines de leurs séries, dont »Superman et Loïs ». Dans un tableau présenté par la société, les dates finales de la saison pour un certain nombre d’émissions sur le réseau ont été présentées. Parmi ceux répertoriés figure la saison 2 de « Superman & Lois », dont la finale de la saison a été repoussée au 28 juin, par rapport à la date précédemment annoncée du 21 juin.

Créé par Greg Berlanti et Todd Helbing, » Superman & Lois » est sorti en 2021 et met en vedette Tyler Hoechlin comme Clark Kent/Superman et elisabeth tulloch comme Lois Lane. L’émission suit le déménagement du couple à Smallville pour élever leurs fils, Jonathan et Jordan, où ils devront combattre des menaces comme les méchants Bizarro et Morgan Edge. En mars, The CW a officiellement renouvelé » Superman & Lois » et »Éclat ».

Alors que ces deux émissions ont été renouvelées, The CW a choisi de ne pas continuer avec d’autres séries liées à DC, annulant « Legends of Tomorrow » de DC après sept saisons, mettant fin à la longue émission et laissant la série Arrowverse en suspens. Par contre »Batwoman » s’est terminé après sa troisième saison.

Connu sous le nom d’Arrowverse, il a commencé avec la série » Arrow » en 2012. La série mettait en vedette Oliver Queen / Green Arrow, se terminant dans sa huitième saison en 2020, donnant lieu à d’autres séries dérivées dans le même univers. Renouvelée pour sa neuvième saison, « The Flash » sera la série Arrowverse la plus ancienne.

Malgré toutes ces annulations, le PDG de The CW Marc Pedowitz, ont confirmé qu’ils poursuivraient leur activité de super-héros. Récemment, on a appris que le réseau travaillait sur une autre saison de « Stargirl » et un nouveau programme appelé « Gotham Knights » qui se concentrera sur des personnages liés à la mythologie de Batman.