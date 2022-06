Superman et Lois bouleversent les fans d’Arrowverse avec la révélation de la finale de la saison 2

ALERTE SPOILER : Cette histoire contient des spoilers pour la finale de la saison 2 de Superman & Lois.La finale de la saison de Superman et Loïs diffusé mardi soir, et de nombreux fans ne sont pas satisfaits de la grande révélation de l’épisode. Au cours des deux premières saisons, il avait apparemment été établi que Superman et Loïs se déroule sur Earth-Prime, partageant la continuité avec tous les autres spectacles Arrowverse à venir. Une apparition de John Diggle (David Ramsey) a semblé établir davantage la place de la série dans le Arrowverse.

Mais de nombreux fans se demandaient pourquoi il n’y avait pas plus de connexions Arrowverse. Avant la finale de la saison 2, il avait été taquiné que tout serait révélé dans l’épisode. C’est arrivé, mais ce n’était pas l’explication que les fans attendaient, car il a été révélé que Superman et Loïs n’est en fait pas défini sur Earth-Prime. De nombreux fans auraient préféré que la série reste dans le même monde Arrowverse dans lequel ils avaient déjà passé des années à investir et avec Superman et Loïs en dehors de cela, certains ne veulent même pas prendre la peine de revenir pour la saison 3.

« Superman & Lois ne fait pas partie de l’Arrowverse ?? » un fan l’a mis. « La CW et Warner Bros. TV continuent de ne montrer aucun respect pour la franchise qui a contribué à mettre le réseau sur la carte. Donc, ces personnages sont essentiellement des sosies. Façon de ruiner une émission. »

« Eh bien. Pas besoin de le regarder s’il n’est pas connecté », dit quelqu’un d’autre. « Deux saisons d’attente de connexions pour ÇA ? Pas content #SupermanAndLois ! Pas du tout ! Cela n’a aucun sens et semble un coup de pied dans les dents pour ceux qui investissent dans le #Arrowverse, peu importe les émissions qui restent ! »

Super Girl les fans ont également pesé et exprimé leur déception que cela signifie que Melissa Benoist n’apparaîtra probablement pas sur Superman et Loïs. Comme l’écrit un fan, « Donc, je suppose que maintenant la seule chance de voir Melissa Benoist reprendre Supergirl, c’est s’ils la mettent sur Le flash… Superman et Loïs est confirmée une terre différente où elle n’existe apparemment pas, et tous les autres spectacles d’Arrowverse ont pris fin / ont été annulés. Pas heureux. »

The Flash est la dernière série sur Earth-Prime

Si Superman et Loïs n’est pas sur Earth-Prime, cela fait Le flash le dernier des spectacles d’Arrowverse se déroulant dans la continuité originale. En mars, la série a été renouvelée pour la saison 9, donc The Flash ne va nulle part pour l’instant. Il y a des rumeurs selon lesquelles la saison 9 sera la dernière de cette série, ce qui signifie que la continuité originale d’Arrowverse s’éteindra si aucune autre retombée n’est annoncée avant si tel est le cas.

Entre-temps, Superman et Loïs avancera également, même si ce n’est pas sur Earth-Prime. La série a été renouvelée pour une troisième saison en mars tandis que d’autres émissions comme Legends of Tomorrow et Batwoman avait obtenu la botte. On pourrait très bien voir Superman et Loïs comme le dernier debout, mais les fans de la vieille école d’Arrowverse ne seront peut-être pas ravis de cela.